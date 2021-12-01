Суд назначил Стахиву судебно-психиатрическую экспертизу, - адвокат

За Стахива была внесена вся сумма залога, завтра утром его могут выпустить из СИЗО.

Галицкий районный суд Львова назначил судебно-психиатрическую экспертизу антивакцинатору Остапу Стахиву, которого подозревают в подготовке свержения конституционного строя и сотрудничестве с РФ .

Об этом заявил адвокат Стахива Михаил Магарский. передает "Интерфакс-Украина".

"Суд принял решение направить Остапа на судебно-психиатрическую экспертизу в больницу на Кульпарковской" (областная психиатрическая больница во Львове – ред.), - сказал адвокат, добавив, что завтра обжалует это решение в Апелляционном суде.Также он рассказал, что уже собрана и внесена вся сумма залога за Стахива – 998,8 тыс. грн.

Адвокат сказал, что нужно подать еще некоторые справки и выразил надежду, что завтра утром Стахив будет выпущен из СИЗО .

Напомним, Остап Стахов считается лидером движения антивакцинаторов Украины. 16 ноября СБУ объявила ему подозрение и заявила, что он переписывался по поводу захвата власти в Украине с гражданами РоSSии.

Стахиву инкриминировали ст. 109 Уголовного кодекса, то есть действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти. Эта статья предусматривает до 10 лет тюрьмы. 18 ноября Остапа Стахива заключили под стражу. Под стенами суда в этот день, как и накануне, когда Стахив на заседание не явился, собрались сотни его сторонников.