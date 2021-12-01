Третьи прививки от ковида могут начать делать в январе-феврале 2022 года, - Ляшко

Начало прививки бустерной дозой зависит от многих факторов.

Третьи прививки от ковида могут начать делать в январе-феврале 2022 года, - Ляшко
Фото: facebook/Віктор Ляшко

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявляет, что кампания прививки дополнительной бустерной дозой вакцины от коронавируса в Украине может начаться в январе-феврале 2022 года. Украина к ней полностью готова.

Об этом он рассказал в интервью BBC.

"Мы не только собираемся, мы полностью готовы. Вакцин в Украине хватает. Министерство здравоохранения уже подписало контракты на поставки на следующий год. Нам хватит и для бустерной, и в случае необходимости для полного цикла ревакцинации еще двумя дозами", - сказал Ляшко.

"Ориентировочно мы ожидаем, что это будет январь-февраль 2022 года. Возможно, и раньше", – добавил министр.

Он уточнил, что начало прививки бустерной дозой зависит от многих факторов.

"Если украинцы массово пойдут и сделают первую прививку, у нас будут первой прививкой вакцинированы по крайней мере 60% или двумя дозами 50%, я как министр здравоохранения сразу приму решение и запустим бустерную вакцинацию", - отметил Ляшко.

Вместе с тем, по словам министра, ВОЗ призывает не делать бустерные дозы, а вакцинировать как можно большее население, чтобы приостановить активную циркуляцию вируса.

Ранее Виктор Ляшко заявлял, что в Украине пока рано вводить третью усилительную, или бустерную прививку от COVID-19. Сначала нужно вакцинировать двумя дозами не менее половины населения.

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