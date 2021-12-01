Суд разрешил задержать оккупационного "главу" Крыма Аксенова

С целью его привода для участия в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Киевский апелляционный суд предоставил разрешение на задержание главы оккупационной администрации Крыма Сергея Аксенова.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Прокуроры обжаловали в апелляционной инстанции определение следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 4 октября 2021 года. Этим определением суд первой инстанции отклонил ходатайство прокурора, в котором тот просил предоставить разрешение на задержание Аксенова с целью его привода для участия в судебном заседании, где ему должны были избрать меру пресечения в виде содержания под стражей.

25 ноября коллегия судей Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционную жалобу прокуроров.

"По результатам апелляционного рассмотрения апелляционная жалоба, поданная прокурором, удовлетворена, определение следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 04 октября 2021 года отменено. Постановлено новое определение, которым ходатайство прокурора Офиса Генерального прокурора о предоставлении разрешения на задержание подозрений. целью его повода для участия в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей удовлетворено", - говорится в сообщении.

По информации суда, Аксенов подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 109 («Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти»), ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 110 («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины»), ч.1 ст. 255 («Создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в нем»), ч.3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 258 («Террористический акт»), ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч.2 ст. 279 («Блокировка транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия»), ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 в. 341 («Захват государственных или общественных зданий или сооружений») Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в феврале этого года Служба безопасности Украины сообщила о подозрении руководителям оккупационной администрации Крыма в нарушении законов и обычаев войны по ст.438 Уголовного кодекса Украины. Подозреваемые – бывший "председатель Совета министров Республики Крым" Сергей Аксенов и "председатель Государственного Совета Республики Крым" Владимир Константинов.