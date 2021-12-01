Блинкен предупредил РоSSию о "серьезных последствиях" в случае агрессии против Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник в очередной раз призвал РоSSию воздержаться от агрессии против Украины, добавив, что "любое возобновление агрессии может привести к серьезным последствиям".

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом в Риге, передает CNN.

Сегодня Блинкен принял участие во встрече министров иностранных дел стран НАТО, которая собралась для решения вопроса о скоплении роSSийских войск на границе с Украиной.

"Это все более воинственная риторика, это недавнее наращивание сил. Это необычные перемещения войск вдоль границы Украины. У меня будет еще многое, чтобы сказать об этом завтра, после того как у меня будет возможность посоветоваться с нашими союзниками на заседаниях НАТО, которые начались сегодня. Но пока позвольте мне лишь повторить, что любые эскалационные действия РоSSии вызвали бы большую обеспокоенность для Соединенных Штатов, как и для Латвии, и любое возобновление агрессии может привести к серьезным последствиям", - сказал Блинкен.

Напомним, на прошлой неделе начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил о том, что РоSSия накопила около 92 000 военных около границ Украины и может готовить наступление на январь-февраль. Кремль традиционно говорит, что перемещение его войск в пределах границ не должно волновать другие страны, а также обвиняет Украину и США в провоцировании.

22 ноября секретарь СНБО Алексей Данилов по итогам визита в Канаду сообщил, что государства-партнеры Украины заверили в помощи в случае нового наступления РоSSии. В СНБО пока не видят угроз широкомасштабного вторжения роSSийских войск в Украину, хотя не исключают изменения ситуации.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что вариант вторжения в Украину находится в Москве "на столе", но о принятии окончательного решения неизвестно.

Он подчеркнул, что РоSSия разместила около границ Украины, в Крыму и ОРДЛО 115 000 своих военных. Там находятся более 40 батальонных тактических групп.

Он добавил, что РоSSия отказывается прозрачно объяснить свои действия и военные продвижения.