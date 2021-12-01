Блинкен предупредил РоSSию о "серьезных последствиях" в случае агрессии против Украины

"Любое возобновление агрессии может привести к серьезным последствиям".

Блинкен предупредил РоSSию о "серьезных последствиях" в случае агрессии против Украины
Фото: kmu.gov.ua

Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник в очередной раз призвал РоSSию воздержаться от агрессии против Украины, добавив, что "любое возобновление агрессии может привести к серьезным последствиям".

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом в Риге, передает CNN.

Сегодня Блинкен принял участие во встрече министров иностранных дел стран НАТО, которая собралась для решения вопроса о скоплении роSSийских войск на границе с Украиной.

"Это все более воинственная риторика, это недавнее наращивание сил. Это необычные перемещения войск вдоль границы Украины. У меня будет еще многое, чтобы сказать об этом завтра, после того как у меня будет возможность посоветоваться с нашими союзниками на заседаниях НАТО, которые начались сегодня. Но пока позвольте мне лишь повторить, что любые эскалационные действия РоSSии вызвали бы большую обеспокоенность для Соединенных Штатов, как и для Латвии, и любое возобновление агрессии может привести к серьезным последствиям", - сказал Блинкен.

Напомним, на прошлой неделе начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил о том, что РоSSия накопила около 92 000 военных около границ Украины и может готовить наступление на январь-февраль. Кремль традиционно говорит, что перемещение его войск в пределах границ не должно волновать другие страны, а также обвиняет Украину и США в провоцировании.

22 ноября секретарь СНБО Алексей Данилов по итогам визита в Канаду сообщил, что государства-партнеры Украины заверили в помощи в случае нового наступления РоSSии. В СНБО пока не видят угроз широкомасштабного вторжения роSSийских войск в Украину, хотя не исключают изменения ситуации.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что вариант вторжения в Украину находится в Москве "на столе", но о принятии окончательного решения неизвестно.

Он подчеркнул, что РоSSия разместила около границ Украины, в Крыму и ОРДЛО 115 000 своих военных. Там находятся более 40 батальонных тактических групп.

Он добавил, что РоSSия отказывается прозрачно объяснить свои действия и военные продвижения.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Переворот готовили сотрудник ФСБ и три перебежчика МВД, - журналист BuzzFeed МиллерПереворот готовили сотрудник ФСБ и три перебежчика МВД, - журналист BuzzFeed Миллер
Обвиняемый по делу пыточной "Изоляция" Евгений Бражников уехал из Украины
Зеленский о Дне памяти жертв голодоморов: мы являемся нацией, которую нельзя покорить даже тотальным голодомЗеленский о Дне памяти жертв голодоморов: мы являемся нацией, которую нельзя покорить даже тотальным голодом
Израиль сегодня закроет свои границы для всех иностранцев из-за "омикрона"
Андрей Богдан обвиняет Владимира Зеленского во лжиАндрей Богдан обвиняет Владимира Зеленского во лжи
Блок рекламы


Похожие новости
В пятый пакет санкций ЕС против Беларуси войдут 17 человек и 11 компаний, в том числе "Белавиа" и "Белшина"В пятый пакет санкций ЕС против Беларуси войдут 17 человек и 11 компаний, в том числе "Белавиа" и "Белшина"
Под Радой собрался митинг против фискализации для ФЛППод Радой собрался митинг против фискализации для ФЛП
СБУ открыла производство по факту подготовки гражданами Украины и РФ действий с целью захвата государственной властиСБУ открыла производство по факту подготовки гражданами Украины и РФ действий с целью захвата государственной власти
Суд вернул в прокуратуру обвинительный акт против Савченко и РубанаСуд вернул в прокуратуру обвинительный акт против Савченко и Рубана
Глава МВД Польши предупредил Украину об угрозе гибридных атак из БеларусиГлава МВД Польши предупредил Украину об угрозе гибридных атак из Беларуси
Пришло время для обсуждения вопроса, что НАТО может практически сделать для Украины, – КулебаПришло время для обсуждения вопроса, что НАТО может практически сделать для Украины, – Кулеба
Германия призвала США воздержаться от санкций против "Северного потока-2", - AxiosГермания призвала США воздержаться от санкций против "Северного потока-2", - Axios
Бутусов отреагировал на возбуждение против него уголовного делаБутусов отреагировал на возбуждение против него уголовного дела
ДБР возбудило дело против журналиста Бутусова
Порошенко заявил, что покупка электроэнергии у Беларуси – это ловушка для УкраиныПорошенко заявил, что покупка электроэнергии у Беларуси – это ловушка для Украины
Последние новости
Подгружаем последние новости