Украина во время председательства будет прилагать все усилия для повышения роли энергетической солидарности.

Украина начала председательствовать в Энергетическом сообществе сроком на 1 год, приняв эстафету от Сербии.

Об этом в Facebook сообщил заместитель министра энергетики по вопросам европейской интеграции Ярослав Демченков.

"Сегодня на 19-м заседании Совета министров Энергетического сообщества имел честь принять от Сербии президентство Украины в Energy Community сроком на 1 год", - сообщил замминистра.

Пресс-служба Министерства энергетики со своей стороны отметила, что Украина во время председательства будет прилагать все усилия для повышения роли энергетической солидарности, которая крайне важна в условиях международного энергетического кризиса.

Украина приобрела статус полноправного члена Энергетического сообщества 1 февраля 2011 года.