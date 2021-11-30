Украина начала председательствовать в Энергетическом сообществе
Украина во время председательства будет прилагать все усилия для повышения роли энергетической солидарности.
Украина начала председательствовать в Энергетическом сообществе сроком на 1 год, приняв эстафету от Сербии.
Об этом в Facebook сообщил заместитель министра энергетики по вопросам европейской интеграции Ярослав Демченков.
"Сегодня на 19-м заседании Совета министров Энергетического сообщества имел честь принять от Сербии президентство Украины в Energy Community сроком на 1 год", - сообщил замминистра.
Пресс-служба Министерства энергетики со своей стороны отметила, что Украина во время председательства будет прилагать все усилия для повышения роли энергетической солидарности, которая крайне важна в условиях международного энергетического кризиса.
Украина приобрела статус полноправного члена Энергетического сообщества 1 февраля 2011 года.