Оккупанты открывали огонь в направлении Нью-Йорка, - штаб ООС

РоSSийско-оккупационные войска продолжают игнорировать мирные договоренности. Во вторник, 30 ноября, вооруженные формирования РоSSийской Федерации на Донбассе снова нарушили режим прекращения огня.

Как сообщает пресс-центр операции Объединенных сил, в направлении поселка Нью-Йорк в Донецкой области враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет. Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы", - сказано в вечерней сводке.

Напомним, 29 ноября двое военных и гражданский получили ранения на Донбассе. В понедельник противник восемь раз открывал огонь, в том числе используя артиллерийское вооружение.