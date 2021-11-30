Оккупанты открывали огонь в направлении Нью-Йорка, - штаб ООС

Украинские военные открывали ответный огонь.

Оккупанты открывали огонь в направлении Нью-Йорка, - штаб ООС
Фото: facebook.com/pressjfo.news

РоSSийско-оккупационные войска продолжают игнорировать мирные договоренности. Во вторник, 30 ноября, вооруженные формирования РоSSийской Федерации на Донбассе снова нарушили режим прекращения огня.

Как сообщает пресс-центр операции Объединенных сил, в направлении поселка Нью-Йорк в Донецкой области враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет. Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы", - сказано в вечерней сводке.

Напомним, 29 ноября двое военных и гражданский получили ранения на Донбассе. В понедельник противник восемь раз открывал огонь, в том числе используя артиллерийское вооружение.

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