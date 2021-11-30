Зеленский заявил, что Украина проведет перепись населения с помощью Apple

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина проведет перепись населения с помощью американской компании Apple .

Соответствующий меморандум был подписан во вторник, 30 ноября.

"Горжусь тем, что Украина станет второй страной в мире [после США], которая проведет перепись населения в сотрудничестве с Apple . Сегодня подписан важный Меморандум о взаимопонимании между Минцифрой и этим технологическим гигантом. Цифровизация является безусловным приоритетом для нашего государства", - сказано в твиттере президента Украины.

Пишаюся тим, що ?? стане другою країною у світі, яка проведе перепис населення у співпраці з @Apple . Сьогодні підписано важливий Меморандум про взаєморозуміння між @mintsyfra й цим технологічним гігантом. Цифровізація є безумовним пріоритетом для нашої держави. pic.twitter.com/WhGlz1aaKW — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 30, 2021

В сентябре 2021 года вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал, что перепись населения Украины в 2023 году состоится с применением цифровых инструментов или онлайн.

Первая и пока последняя перепись в независимой Украине состоялась в 2001 году. Тогда численность населения страны составляла 48,457 млн человек. До этого украинцев переписывали еще в составе СССР , в 1989 году. Тогда в Украинской ССР проживало 51,7 млн человек.

Всеукраинскую перепись населения планировали на 2011 год, но после этого шесть раз переносили.

В 2019 гду в Кабмине придумали алгоритм для электронной переписи населения, для которого за основу должны были взять данные мобильных операторов. На его основе было подсчитано, что в Украине осталось всего 37,289 млн человек, однако это не было официальной переписью. Более того, звучали подозрения в том, что правительство получило численность населения простым умножением чисел Госстата на 0,888.