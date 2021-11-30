Зеленский назначил главу контрразведки СБУ
Преемником Александра Руснака стал Александр Поклад.
Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового начальника Департамента контрразведки Службы безопасности Украины.
Согласно указу №606/2021 от 30 ноября, этот пост займет Александр Поклад.
"Назначить Поклада Александра Валентиновича начальником Департамента контрразведки Службы безопасности Украины", - говорится в документе.
Накануне глава государства уволил Александра Руснака с должности главы контрразведки СБУ.
Руснак был начальником Департамента контрразведки СБУ с 12 сентября 2019 года.
О причинах его увольнения не сообщали. Однако увольнение руководителя контрразведки украинской спецслужбы совпало с открытием СБУ производства по факту подготовки государственного переворота.
По данным спецслужбы, захват государственной власти готовили граждане РоSSии и Украины. Более подробную информацию в СБУ пообещали сообщить впоследствии.