Рада приняла закон о военных капелланах

В первом чтении законопроект был принят в мае 2021-го.

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Верховная Рада приняла законопроект №4626 "О Службе военного капелланства" №4626 который образует Службу военного капелланства как самостоятельное структурное подразделение в составе военных формирований.

Об этом сообщила пресс-служба парламента.

"В законе определяются принципы, на которых осуществляется деятельность Службы военного капелланства, ее структура, порядок подчинения и общая численность; закрепляется статус военных капелланов как военнослужащих, определяются их функциональные обязанности; вводятся квоты конфессионального представительства в соответствии с потребностями личного состава с учетом поликонфессиональности нашей государства", - говорится в сообщении.

Также предполагается создание межконфессиональных советов по военному капелланству как совещательных органов при Министерстве обороны Украины и Министерстве внутренних дел Украины.

Согласно документу, Служба подчиняется непосредственно командованию воинской части. Ее численность не может быть меньше 0,2% численности соответствующего военного формирования.

Капелланом может быть гражданин Украины с высшим богословским образованием, являющийся священнослужителем зарегистрированной в Украине церкви или религиозной организации и получивший мандат от собственной церкви на право осуществлять капелланскую деятельность.

Отмечается, что капелланы - военнослужащие и имеют соответствующие социальные гарантии. Они также отвечают за удовлетворение духовно-религиозных потребностей личного состава.

Военные капелланы не получают оружия и боеприпасов, а также не могут быть привлечены к дежурствам, нарядам, проведению служебных расследований.

Напомним, в первом чтении законопроект о военных капелланах Рада приняла в мае 2021-го.

Как сообщалось, в августе 2017 года удостоверение участника боевых действий впервые получил священник – капеллан учебного центра Нацгвардии протоиерей Андрей Кулицкий.