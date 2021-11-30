Задержанный в Киеве боевик "Оплота" получил шесть лет тюрьмы

Дончанина задержали несколько недель назад в одном из хостелов Киева.

Задержанный в Киеве боевик "Оплота" получил шесть лет тюрьмы
Фото: ssu.gov.ua

Шевченковский районный суд Киева признал жителя Донецка, задержанного в Киеве в октябре 2021 года, виновным по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины и приговорил его к 6 годам лишения свободы.

Об этом сообщила во вторник пресс-служба СБУ.

Бывший боевик "ДНР" входил в подразделение "Оплот" и служил под командованием Александра Азарова (Азара) в районе Ясиноватой. Находясь в составе "Оплота", а затем разведгруппы боевиков, активно участвовал в вооруженном сопротивлении подразделениям сил антитеррористической операции.

Следствие установило, что осужденный активно участвовал в артиллерийских обстрелах позиций Вооруженных сил Украины в районе Донецка, Ясиноватого, Докучаевска, пгт Пантелеймоновка, а также дежурил на военных объектах, конвоировал задержанных и военнопленных.

Боевик был задержан в одном из киевских хостелов, когда он приехал с оккупированной территории Крыма. В Киеве он находился временно, планировал уехать в РоSSию.

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