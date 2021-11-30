В штабе ООС показали последствия обстрела оккупантами Станицы Луганской

В результате обстрела был поврежден частный дом, а также сооружения на территории депо железнодорожной станции "Кондрашовская-Новая".

РоSSийские оккупанты 29 ноября выпустили по окраинах Станицы Луганской 47 снарядов калибра 122 миллиметра. Эпицентр взрывов находился в 200 метрах от тамошней школы.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

"Актом зверства со стороны оккупантов считают жители Станицы Луганской артобстрел 29 ноября. Тогда из оккупированной части Украины по окрестностям их населенного пункта было выпущено 47 снарядов калибра 122 миллиметра. Местные до сих пор не могут оправиться, а в тамошней школе, что буквально в 200 метрах от эпицентра взрывов, во вторник занятия начались с опозданием", - говорится в сообщении.

Отмечается, что больше всего пострадала территория депо железнодорожной станции "Кондрашовская-Новая" - повреждения получили 4 здания, а также железнодорожные пути. Пострадал также работник депо – обломок попал ему в голову. Сейчас мужчина находится в больнице, состояние его здоровья оценивается как средней тяжести.

Также в результате обстрела был поврежден частный дом.

Станица Луганская находится на линии разграничения и граничит с северо-восточной окраиной Луганска. Здесь находится единственный работающий пункт пропуска на оккупированную территорию в Луганской области.

Напомним, что под обстрел в понедельник также попали окраины села Старый Айдар, расположенного с северо-западной стороны Луганска.

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