Под Офисом президента прошла акция за ратификацию Стамбульской конвенции

Украина стала ее подписантом еще 10 лет назад.

Фото: Lb.ua

Под Офисом президента 30 ноября собрался митинг в поддержку Стамбульской конвенции, направленной на защиту женщин от насилия.

Участие в акции "Откроем правду о насилии" приняли около 100 человек, сообщил корреспондент LB.ua.

Некоторые участники акции держали символическую дверь, а все присутствующие женщины обмакнули руки в красную краску и оставили на них отпечатки.

Организатором акции, согласно информации на странице Facebook, стала коалиция общественных организаций "Украина – за Стамбульскую конвенцию".

Украине бытует представление, что домашнее насилие происходит в семьях, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Однако практика свидетельствует, что семья, в которой происходит насилие, может казаться, на первый взгляд, добропорядочной. Однако закрытая дверь может скрывать разные виды насилия — физическое, сексуальное, психологическое и экономическое. Хватит мириться с таким положением вещей! Пора открыть правду о насилии и сделать его видимым!" – отметили организаторы.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb .ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb .ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Напомним, 10 лет назад Украина стала подписантом Стамбульской конвенции, однако она до сих пор не ратифицирована. Пять лет назад попытка ратифицировать этот документ провалилась из-за понятий "гендер" и "сексуальная ориентация".

При этом в украинском законодательстве уже есть понятие гендерной идентичности. В 2015 году Рада приняла закон, запрещающий дискриминацию в сфере труда по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности.

В январе 2020 г. тогдашний глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко отмечал, что перспективы ратификации Стамбульской конвенции украинским парламентом очень низкие.



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