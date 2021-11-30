Новый руководитель ГП "ГарПок" подал в отставку через две недели после назначения

Улида написал заявление по собственному желанию, сославшись на состояние здоровья.

Новый руководитель государственного предприятия "Гарантированный покупатель" Вадим Улида подал в отставку спустя две недели после назначения. Заявление об увольнении по собственному желанию якобы связано с плохим здоровьем.

"Исполняющий обязанности директора ГП "Гарантированный покупатель" Вадим Улида подал в Кабинет Министров Украины заявление об увольнении по собственному желанию в связи с ухудшением состояния здоровья", - говорится в сообщении на сайте предприятия.

46-летнего Вадима Улиду назначили руководителем ГП "ГарПок" на внеочередном заседании правительства 13 ноября, после того как со скандалом был уволен предыдущий директор ГП "ГарПок" Константин Петриковец.

15 ноября предприятие выплатило 16,3 млрд грн долгов перед производителями "зеленой" электроэнергии, однако еще 3 млрд грн не получил ДТЭК Рината Ахметова. Компания предупредила, что собирается судиться за эти деньги.

29 ноября "Гарантированный покупатель" обратился к правительству с просьбой объяснить, что делать с этими деньгами, а уже на следующий день Улида решил уволиться.

Через предприятие "Гарантированный покупатель" государство выкупает энергию, производимую на солнечных и ветряных электростанциях.