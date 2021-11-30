Разумков прокомментировал выход члена его МФО из фракции "Слуга народа"

Экс-спикер Рады считает, что власть "предает обещания и принципиальные позиции".

Разумков прокомментировал выход члена его МФО из фракции "Слуга народа"
Дмитрий Разумков
Фото: Скриншот видео

Бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков прокомментировал выход члена его межфракционного объединения Романа Сохи из фракции "Слуга народа".

В комментарии журналистам в кулуарах Верховной Рады он сказал, что нардеп говорил о своем несогласии с кадровой политикой власти публично и в письмах президенту, "но, к сожалению, его не услышали".

"И сегодня он вышел из фракции, выразив несогласие с происходящим в Офисе президента и с тем, насколько те принципы, которые декларировались, отличаются от того, что есть на самом деле. Фактически это предательство обещаний и принципиальных позиций", – считает экс-спикер, первый номер в списке "Слуги народа" Разумков.

Он добавил, что некоторых нардепов из его МФО исключили самостоятельно, некоторые выходят сами.

"В МФО "Умная политика" 9 мажоритарщиков, но я думаю, что этот показатель дальше будет увеличиваться. Людей, понимающих, куда движется страна, становится больше не только на улице, но и в стенах Верховной Рады», – убежден он.

Напомним, Роман Соха, избранный по 75 округу (Запорожская область), на заседании 30 ноября объявил о выходе из фракции. Он сказал, что последней каплей для него было назначение бывшего гендиректора "Запорожстали" Игоря Шурмы замглавы Офиса президента.

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