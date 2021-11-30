Разумков заявил, что написал заявление о выходе из партии "Слуга народа" еще полгода назад

Это произошло после того, как Корниенко сказал, что экс-спикер не является членом партии.

Бывший спикер парламента Дмитрий Разумков, прошедший в парламент первым номером в списке "Слуги народа", заявил, что больше не является членом партии.

В комментарии журналистам в кулуарах парламента он сказал, что написал заявление еще полгода назад.

"Заявление я конечно писал, если госпожа Шуляк как глава партии не знает... Чтобы баллотироваться по спискам партии, ты необязательно должен быть членом партии. Но если ты возглавляешь партию, ты обязательно должен быть членом партии – другого не бывает. Если глава партии об этом не знает, могу провести небольшой ликбез, и могу посоветовать нормальный сейф, где можно хранить заявления в таком небольшом количестве", – заявил он.

Ранее новая глава партии СН Елена Шуляк в интервью LB.ua говорила, что лично она не знает, является ли Разумков членом партии.

Разумков сказал, что написал заявление на выход после того, как нынешний первый вице-спикер парламента и экс-руководитель СН Александр Корниенко сказал, что он не является членом партии.

"Написал заявление, его передали, это было достаточно давно, где-то полгода назад", – отметил Дмитрий Разумков.

Напомним, Елена Шуляк говорила, что заявления на выход из партии от Дмитрия Разумкова, по ее данным, не было. "Если он был руководителем партии, нужно хотя бы заявление на вступление. Пока мы не можем его найти. Но думаю, что разобраться с этим – вопрос времени. Думаю, нужно задать вопрос Разумкову, считает ли он себя членом фракции политической партии «Слуга народа» в парламенте?" – отметила она.

Напомним, что после отзыва Разумкова с должности спикера Верховной Рады Александр Корниенко заявил, что его фракция вряд ли примет этого депутата в свой состав. Сам он считает себя членом фракции, однако на сайте парламента по состоянию на 29 ноября он указан как внефракционный.

"Ситуация следующая - в свое время 29 августа я вступил во фракцию "Слуга народа". Согласно Регламенту Верховной Рады, голова, первый заместитель и заместители не входят в состав какой-либо фракции. Но каких-либо дополнительных документов, заявлений об исключении, фракция не принимала решения об исключении – такого не было. Поэтому после завершения своей каденции я автоматически возвращаюсь во фракцию", – заявил он.