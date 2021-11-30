За подготовкой госпереворота в Украине стоит РоSSия. Безусловно, - Шмыгаль в интервью Reuters
"Они что-то готовят", - сказал Шмыгаль о РоSSии, но детали озвучивать отказался.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что за подготовкой государственного переворота стоит РоSSия. Госпереворот, по его словам, готовился с целью свержения прозападного правительства в Украине.
В интервью Reuters он рассказал, что у Украины есть секретные данные, подтверждающие это, передает НВ.
"У нас есть секретные данные, свидетельствующие об особых намерениях (разжечь переворот, - ред.)", - сказал Шмыгаль. Отвечая на вопрос, стоит ли за этим роSSийское государство, он сказал: "Безусловно".
Премьер заявил, что наращивание роSSийских войск на границе с Украиной направлено на то, чтобы сломать украинский импульс к вступлению в Европейский Союз.
"Они что-то готовят", - сказал Шмыгаль о РоSSии, но детали озвучивать отказался.
Он добавил, что украинская разведка обнаружила деятельность "внешних сил", пытающихся повлиять на политическую оппозицию внутри страны, чтобы разжечь народное восстание и переворот.
"В украинском обществе нет революционных настроений. Мы понимаем, что было влияние извне, чтобы усилить протесты в Киеве, сделать их сильнее. Наша секретная служба проводит специальное расследование", - подытожил Шмыгаль.
29 ноября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина серьезно относится к доступной информации о возможном госперевороте. Именно поэтому планирует поделиться нею с иностранными партнерами.
Напомним, в пятницу президент Владимир Зеленский на брифинге сообщил, что у украинской разведки есть информация о подготовке в Украине государственного переворота. К этому были причастны граждане Украины и РоSSии, при этом обсуждалось привлечение Рината Ахметова. "У нас есть даже звуковая информация, где представители Украины с представителями РоSSии обсуждают участие Рината Ахметова в государственном перевороте. Что будет привлечен миллиард долларов. Я считаю, что это операция - его вовлекают в войну против государства Украины", - заявил президент.
Ахметов на это ответил, что информация, обнародованная Владимиром Зеленским о якобы втягивании его в какой-то госпереворот, является сплошной ложью.
Позже журналист американского издания BuzzFeed Кристофер Миллер сообщил в Twitter, что государственный переворот якобы планировали сотрудник ФСБ и трое перебежчиков МВД Украины, находящихся в оккупированном Крыму. Среди них упоминалось и имя Эдуарда Федосова.
В этом списке фигурировал бывший заместитель председателя Государственной миграционной службы Украины и бывший высокопоставленный чиновник МВД Василий Грицак. Он опроверг информацию об участии в заговоре, как и Федосов.
29 ноября СБУ открыла производство по факту подготовки государственного переворота. По данным спецслужбы, захват государственной власти готовили граждане РоSSии и Украины. Более подробную информацию в СБУ пообещали сообщить впоследствии.