За подготовкой госпереворота в Украине стоит РоSSия. Безусловно, - Шмыгаль в интервью Reuters

"Они что-то готовят", - сказал Шмыгаль о РоSSии, но детали озвучивать отказался.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что за подготовкой государственного переворота стоит РоSSия. Госпереворот, по его словам, готовился с целью свержения прозападного правительства в Украине.

В интервью Reuters он рассказал, что у Украины есть секретные данные, подтверждающие это, передает НВ.

"У нас есть секретные данные, свидетельствующие об особых намерениях (разжечь переворот, - ред.)", - сказал Шмыгаль. Отвечая на вопрос, стоит ли за этим роSSийское государство, он сказал: "Безусловно".

Премьер заявил, что наращивание роSSийских войск на границе с Украиной направлено на то, чтобы сломать украинский импульс к вступлению в Европейский Союз.

"Они что-то готовят", - сказал Шмыгаль о РоSSии, но детали озвучивать отказался.

Он добавил, что украинская разведка обнаружила деятельность "внешних сил", пытающихся повлиять на политическую оппозицию внутри страны, чтобы разжечь народное восстание и переворот.

"В украинском обществе нет революционных настроений. Мы понимаем, что было влияние извне, чтобы усилить протесты в Киеве , сделать их сильнее. Наша секретная служба проводит специальное расследование", - подытожил Шмыгаль.

29 ноября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина серьезно относится к доступной информации о возможном госперевороте. Именно поэтому планирует поделиться нею с иностранными партнерами.

Напомним, в пятницу президент Владимир Зеленский на брифинге сообщил, что у украинской разведки есть информация о подготовке в Украине государственного переворота. К этому были причастны граждане Украины и РоSSии, при этом обсуждалось привлечение Рината Ахметова. "У нас есть даже звуковая информация, где представители Украины с представителями РоSSии обсуждают участие Рината Ахметова в государственном перевороте. Что будет привлечен миллиард долларов. Я считаю, что это операция - его вовлекают в войну против государства Украины", - заявил президент.

Ахметов на это ответил, что информация, обнародованная Владимиром Зеленским о якобы втягивании его в какой-то госпереворот, является сплошной ложью.

Позже журналист американского издания BuzzFeed Кристофер Миллер сообщил в Twitter , что государственный переворот якобы планировали сотрудник ФСБ и трое перебежчиков МВД Украины, находящихся в оккупированном Крыму. Среди них упоминалось и имя Эдуарда Федосова.

В этом списке фигурировал бывший заместитель председателя Государственной миграционной службы Украины и бывший высокопоставленный чиновник МВД Василий Грицак. Он опроверг информацию об участии в заговоре, как и Федосов.