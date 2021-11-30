"Мы мало знаем о новом штамме ковида, но должны готовиться к худшему сценарию", - Булавинова

Медицинский эксперт ЮНИСЕФ о том, как упростить процесс вакцинации для людей, новых таблетках от ковида и ожиданиях от нового штамма.

Несмотря на то, что мало что известно о новом штамме коронавируса омикрон, следует готовиться к худшему сценарию. Об этом инфекционистка Катерина Булавинова рассказала на международном форуме "Корея-Украина".

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

"Любые попытки думать, что будет и как будет, не имеют конструктива. Мы сейчас мало знаем о новом штамме, но нужно готовиться к худшему сценарию, - сказала Екатерина Булавинова. - Сейчас в Украине очень сильно недовакцинированные группы риска. Если мы не привьем их в ближайшее время и не изменим некоторые подходы к лечению ковида, то, боюсь, в следующем году мы будем говорить о том, сколько еще людей мы потеряем из-за пандемии".

Что касается новых противовирусных препаратов, то Екатерина Булавинова отметила: они эффективны на начальных уровнях болезни.

"В Украине люди попадают в больницы преимущественно поздно. В таком случае даже самый успешный препарат не может восприниматься как панацея. В то же время пациенты с легким течением болезни слишком любят таблетки. Существует такая ситуация, что хорош тот врач, который выписал 15 таблеток, а плохой - который говорит проветривать помещение, мерить температуру и пить больше воды", - отметила она.

Эксперт ЮНИСЕФ подчеркнула, что сейчас в Украине достаточное количество вакцин от коронавируса. Поэтому нужно использовать все возможности, чтобы прививать как можно больше людей, в частности, из групп риска.

"Люди не то чтобы категорически против вакцинации. Чаще всего они просто откладывают этот вопрос на позже. В то же время есть врачи, которые почему-то отказывают беременным женщинам в вакцинации, и те умирают от ковида", - отметила специалист.

Булавинова рассказала, что ситуация с вакцинацией очень зависит от того, насколько эффективно построен диалог врача и пациента.

"Я, например, не представляю, чтобы мои пациенты отказывались от вакцинации. Кроме того, главные врачи могут посмотреть, у кого из их работников меньше всего вакцинированы пациенты, и поинтересоваться у них, почему так. Общины могут посмотреть у себя, действительно ли всем людям удобно вакцинироваться, нуждается ли кто-то в дополнительном подвозе в пункт прививок и т.д. Центральные телеканалы могли бы на уровне редакционной политики установить правило не звать на эфиры профессоров-антивакцинаторов. Мы еще не исчерпали все стратегии", - заявила Булавинова.

Екатерина Булавинова добавила, что сейчас в Украине вопрос вакцинации очень медикализирован и зависит от врачей. В то же время в других странах - это медсестринское дело.

"Я хотела бы, чтобы из процесса вакцинации врачей убрали вообще. Я бы тоже хотела демедикализовать вакцинацию, потому что сейчас у нас пациентов посылают на какие-то анализы, обследования. Это все можно упростить", - считает эксперт.