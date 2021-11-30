Парламент принял промежуточный отчет ВСК по вагнеровцам

Верховная Рада Украины приняла промежуточный отчет временной следственной комиссии по расследованию возможных противоправных действий представителей органов государственной власти и других лиц, которые могли способствовать нарушению государственного суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины и представлять угрозу национальной безопасности Украины.

В этом отчете говорится о так называемом деле "вагнеровцев" – неудавшейся попытке задержать более 30 россиян-боевиков ЧВК "Вагнер", воевавших против Украины. Основной итог отчета – установить, кто ответственен за перенос даты задержания, не удалось, но планы ареста наемников действительно были.

За отчет проголосовал 251 народный депутат. Документ отправят в Офис генпрокурора, СБУ и ГБР. Минимальных 226 голосов среди "слуг" не набралось.

Фото: Скриншот Голосование за промежуточный отчет ВСК по фракциям

В отчете ВСК подтвердила, что с 2014 года украинская разведка и СБУ документировали участие роSSийских военных и наемников в войне против Украины. В рамках этой работы Главное управление разведки Минобороны подтвердило участие боевиков двух частных военных компаний – "Вагнер" и "МАР" – в боевых действиях на востоке Украины.

В 2018-2020 годах украинские разведчики под видом ЧВК "МАР" проводили "собеседования" с наемниками якобы для устройства их на работу по охране нефтяных объектов в Сирии и Ливане. Таким образом, с помощью "резюме" боевиков устанавливалось, причастны ли они к преступлениям против Украины.

"Мероприятие было завершено, и его можно было считать успешным: ГУР МОУ было проведено около 2 тыс. «собеседований» с потенциальными (предполагаемыми) участниками боевых действий, из которых были отобраны около 500 человек, представляющих оперативный интерес, и из которых были идентифицированы 396 человек. Следует отметить, что обсуждение с наемниками их перемещения было составной частью легендирования в ходе проведения разведывательного мероприятия, использовалось для «выманивания» информации (документов) и в то же время не предусматривало фактической реализаци», – говорится в промежуточном отчете.

Далее ВСК установила, что на одном из оперативных совещаний между ГУР МОУ и СБУ было предложено организовать контролируемое перемещение 33 человек (отобранных из 396 идентифицированных лиц) с территории РоSSии в страну, где была бы возможность их официального задержания, и было принято решение о проведении отдельного специального активного мероприятия.

Это совместное активное мероприятие СБУ и ГУР началось в июне 2020 года. Активное мероприятие предусматривало "выманивание" 33 отобранных наемников с территории РоSSийской Федерации, по легенде – в Боливарианскую Республику Венесуэлу.

"ВСК обнаружила, что пятый Президент Украины не мог санкционировать проведение этого активного мероприятия, поскольку оно было начато в конце июня 2020 года. ВСК констатирует, что активное мероприятие осуществлялось силами только украинских разведывательных и контрразведывательных органов. Специальные службы США , Турецкой Республики, Великобритании, Государства Израиль, как и любые другие, к проведению мероприятия не привлекались", – отметили в документе.

В отношении причин переноса операции по задержанию указано, что ВСК не удалось точно установить, кто и на каком уровне в Украине принял решение об отсрочке.

"Вместе с тем, ВСК установила отсутствие какого-либо документально оформленного указания об отсрочке со стороны какого-либо должностного лица. ВСК также не нашла подтверждения того, что Президент Украины давал личные распоряжения руководству ГУР МОУ отсрочить активное мероприятие, удостоверяющего все имеющиеся показания заслушанных лиц. Также установлено, что руководитель Офиса Президента не имеет полномочий отдавать распоряжения руководителю ГУР МОУ по отсрочке любого разведывательного мероприятия", – говорится в отчете.

ВСК констатировала, что РоSSия и Беларусь могли знать о подготовке Украиной задержания боевиков. Один из них в мае обратился в ФСБ и раскрыл порядок установления контакта с вербовщиками "МАР", которые действительно были украинскими разведчиками под прикрытием.

"ВСК не нашла подтверждения, что произошла утечка информации с украинской стороны относительно первого разведывательного и второго активного мероприятий на любом из их этапов. В частности, ни одно заслушанное ВСК лицо не отметило, что знает о факте подобной утечки", – говорится в документе.

Заключение ВСК

"ВСК установила, что правоохранительными органами и прокуратурой Украины было сделано все необходимое для экстрадиции задержанных наемников с территории Республики Беларусь, но подготовка соответствующих документов для экстрадиции началась уже после того, как наемники были задержаны в Республике Беларусь , что привело к потере времени и повлияло на результаты попыток экстрадиции в рамках механизмов международного правового сотрудничества для привлечения этих лиц к ответственности. ВСК констатирует неудовлетворительность работы правоохранительных органов по расследованию уголовных производств".

Напомним, сам Владимир Зеленский на пресс-конференции сказал, что действующий тогда глава ГУР Минобороны Василий Бурба предложил ему принудительно посадить самолет с наемниками в Украине. Самолет принадлежал авиакомпании "Турецкие авиалинии", но, по словам Зеленского, Бурба говорил, что сообщать президенту Турции Реджепу Эрдогану об этом не нужно.

"И рассказывает, что он предлагает. У меня был один вопрос, я задал его: "Турецкие авиалинии – Эрдоган должен знать?" Нет. Я не хочу вдаваться в детали, что я не верю, что это наша операция. У меня ощущение, что нас втягивают, я говорю: "Вот самолет, вылетающий из Минска Турецкими авиалиниями, там будут обычные люди, больше 100 человек. А вы предлагаете, чтобы снизился самолет, и мы его приземлили в Украине. А если боевики захватят самолет – может быть?". Он отвечает – может. А я говорю: "А может быть, что они захватят этот самолет, и все погибнут?". А он: "Даже лучше. Мы будем обвинять в этом других", – заявил Зеленский.

Он добавил, что сказал тогда, что это не украинская операция, она не будет продолжена, но он, как президент, готов акцептировать все операции, и эту, если все будет детально просчитано, и люди не пострадают. Зеленский считает, что у Бурбы была цель втянуть его в огромный скандал с Эрдоганом, и президент Турции нам бы этого никогда не простил.

"Я бы никогда не въехал в эту стену. Поэтому я говорил - мы не проводили эту операцию, нас втянули. Потому что автобусом они заехали в Минск, их поселили в резиденцию или санаторий у Лукашенко. И когда он понял, что его идеи были "хлопнуты" Россией , он решил слить эту информацию в СМИ ", – заявил президент.

17 ноября было обнародовано расследование Bellingcat по срыву спецоперации по задержанию боевиков ЧВК "Вагнер", воевавших против Украины. В первой части материала речь идет о подготовке операции, во второй – о начале ее проведения и неудачном окончании, включая выдачу наемников РоSSии.

Наемники приехали из РФ в Беларусь на автобусе, там их поселили в санаторий на время ожидания рейса "Турецких авиалиний". Самолет проходил бы воздушное пространство Украины, и здесь его должны принудительно приземлить и задержать боевиков.

Расследователи побеседовали с экс-разведчиками, руководителями спецоперации и даже самими наемниками, но узнать позицию Офиса президента, после визита в который операцию было решено перенести, не удалось.

По данным журналистов, за день до запланированного выезда боевиков из Москвы в Минск, два руководителя украинских спецслужб, отвечавших за проект – начальник ГУР Минобороны Василий Бурба и заместитель главы СБУ Руслан Баранецкий – приехали в Офис президента для финального доклада по операции.

Президент Владимир Зеленский тогда был занят, поэтому встречался с Бурбой и Баранецким глава Офиса президента Андрей Ермак.

По словам опрошенных источников, Бурба сразу после встречи позвонил руководителям проекта из ГУР и сказал, что Офис президента просит отложить операцию на неделю.

Формальной причиной перенесения спецоперации якобы было опасение, что в случае ее проведения 25 июля может сорваться перемирие на Востоке Украины. Операцию перенесли на 30 июля, затем боевиков задержали белорусские КГБшники, убежденные, что наемников отправили для свержения власти Александра Лукашенко.

Каким образом белорусские спецслужбы узнали о том, что к ним заехали "вагнеровцы", установить расследователям точно не удалось.

Расследование также подтвердило, что и Владимир Зеленский, и Андрей Ермак были в курсе планов украинских спецслужб выманить наемников и задержать их.

В ответ на уже обнародованное расследование в Офисе президента сообщили, что Ермак не мог сорвать спецоперацию по "вагнеровцам", поскольку не имеет контроля над разведкой.

Экс-начальник ГУР Минобороны Василий Бурба в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером", посвященном расследованию, заявил, что указание о переносе финального этапа операции по задержанию "вагнеровцев" он получил от главы Офиса президента Андрея Ермака, но это якобы было указание самого президента.