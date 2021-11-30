Лукашенко назвал Крым "де-факто и де-юре роSSийским" и собрался с Путиным в Севастополь

Белорусский диктатор заявил, что его приезд в Крым будет означать "признание полуострова частью РоSSии".

Александр Лукашенко заявил, что "Крым де-факто был роSSийским", а после непризнанного Украиной и международным сообществом референдума "стал де-юре роSSийским".

Об этом Лукашенко сказал в интервью гендиректору агентства "РоSSия сегодня" Дмитрию Киселеву.

Он заявил, что посетить оккупированный Россией полуостров он имеет "полное право, под чьим бы протекторатом ни был Крым".

"Это и мой Крым. Впервые на море я побывал в Крыму, когда мои дети постарше были еще маленькими", - рассказал Лукашенко.

Также он заявил, что намерен посетить Крым, и по этому поводу есть договоренность с президентом РоSSии Владимиром Путиным.

Начать такое путешествие он хотел бы с посещения Севастополя. При этом точные сроки, когда могла бы произойти такая поездка, пока не определены.

"Путин мне много рассказывал о нынешней базе BBC в Севастополе. Военно-космических сил. Очень много. Я говорю: когда пригласишь, тогда и полетим. И я ему предложил тогда второе условие - в Севастополе приземлиться", - поделился воспоминаниями Лукашенко.

Лукашенко заявил, что его приезд в Крым будет означать "признание полуострова частью РоSSии".

"Если Президент уже туда приехал с Президентом РоSSии, слушайте, какие еще могут быть признания? Ни для меня, ни для Путина это не секрет. И, более того, это просто какой-то вопрос, которого нет. Между мной и Путиным такого вопроса нет", - подчеркнул он.

Лукашенко таки признал Крым роSSийским?

Крым де-факто и де-юре стал роSSийским после референдума — Лукашенко в интервью РИА Новости. pic.twitter.com/QFN67iy7ZY — Дубравка (@Iva3Iva) November 30, 2021

РоSSия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Украина и большинство стран мира не признали аннексию полуострова РоSSийской Федерацией.

Согласно действующим законам Украины, въезд любых людей в Крым и выезд разрешен только через дорожные и железнодорожные пункты пропуска, расположенные на административной границе между Крымом и материковой Украиной. Лицам, пересекающим границу, нарушая украинское законодательство, запрещают въезд в Украину.

В августе 2021-го Александр Лукашенко подтвердил, что может признать Крым роSSийским и возложил ответственность за это на Украину.