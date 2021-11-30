Вопрос лишения мандатов исключенных из фракции "Слуга народа" депутатов остается открытым, – Фролов

Народный депутат "Слуги народа", член Регламентного комитета парламента Павел Фролов заявил, что вопрос лишения депутатских мандатов мажоритарщиков, вышедших из состава фракции СН, остается открытым.

Выход депутата из фракции, согласно Конституции, является причиной для досрочного прекращения полномочий. В своем Telegram нардеп пояснил, что утверждение о гарантированном сохранении мандата за мажоритарщиком (не списочником) в случае исключения из фракции основывается на решении Конституционного суда №12-рп/2008, которое определило "выход" депутата из фракции как "прекращение депутатом своего пребывания в составе фракции политической партии, по списку которой он был избран депутатом".

"Однако, это решение было принято в ходе пропорциональной избирательной системы и при отсутствии в Верховной Раде депутатов, избранных в одномандатных округах. В конституционном представлении от 16 октября 2006 года вопрос от 50 депутатов ставился только о последствиях выхода из фракции депутатов-списочников. В вышеупомянутом решении КСУ было также указано, что принадлежность депутата к фракции Основной Закон закрепляет как его конституционную обязанность, а не как право, поэтому положения Закона "О статусе народного депутата Украины" относительно права депутата свободно выходить из состав фракции (группы), а также не входить ни в одну зарегистрированную фракцию, были признаны неконституционными", – заявил он.

Фролов считает, что эти положения решения Конституционного суда невозможно применить в работе парламента этого созыва, "поскольку они совсем устарели и не отвечают избирательной системе, по которой был избран действующий парламент". Он напомнил, что в СН нет мажоритарщиков, победивших как самовыдвиженцы – субъектом выдвижения была партия. "Приблизительно поровну разделились мнения по этому вопросу среди авторитетных юристов. В конце концов съезду партии "Слуга народа", а затем, возможно, и Центральной избирательной комиссии вскоре придется решать этот правовой ребус. Кроме этого, есть шанс попытаться защититься в административном суде или написать еще одно представление в Конституционный суд", – предупредил он.

Напомним, сегодня мажоритарщик 75 округа (Запорожье) Роман Соха заявил, что выходит из фракции "Слуга народа" в связи с несогласием с кадровой политикой власти, в частности, в части назначения Игоря Шурмы и Олега Татарова заместителями главы Офиса президента.

Соха, входящий в состав МФО "Разумная политика" Дмитрия Разумкова, также сказал, что вслед за ним из фракции "Слуга народа" могут выйти еще более 10 нардепов-мажоритарщиков.

Ранее из "Слуги народа" исключили народных депутатов Артема Дмитрука и Людмилу Буймистер. В прошлом году это произошло с Гео Леросом.