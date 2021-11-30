В Киеве вакцинированы более трех миллионов человек, только половина из них - двумя дозами, - Кличко

"Странно, когда молодые образованные люди рассказывают, что от вакцинации могут вырасти рога или хвост".

В Киеве вакцинированы более трех миллионов человек, только половина из них - двумя дозами, - Кличко
Фото: КГГА

В Киеве от коронавируса вакцинированы более трех миллионов человек. Однако только половина из них получили две дозы.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко рассказал во время международного форума "Корея-Украина".

"Единственной защитой от ковида является вакцинация. В городе вакцинированы более трех миллионов человек. Приблизительно полтора миллиона из них вакцинированы двумя дозами", - рассказал Виталий Кличко.

По словам городского головы, удивительно, когда молодые образованные люди рассказывают, что от вакцинации могут вырасти рога или хвост.

"Мы живем в мире, где есть много разной информации и очень много информационного мусора. Однако я хочу подчеркнуть, что опираться можно исключительно на профессиональное мнение, а не доверять источникам с сомнительной репутацией", - подчеркнул он.

Также Виталий Кличко отметил, что большинство коек в Киеве обеспечены кислородом, несмотря на проблемы со снабжением.

Кроме того, он добавил, что в следующем году увеличится сумма финансирования противоэпидемических мероприятий в столице.

"В прошлом году мы потратили на поддержку врачей, медицинское оборудование, поддержку транспорта и т.д. один миллиард гривен. На следующий год на эти нужды зарезервировано 1,2 миллиарда гривен", - рассказал Кличко.

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