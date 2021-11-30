Пандемия не закончится ни в 2022, ни в 2023 году

"Чем быстрее мы начнем разрабатывать долгосрочную стратегию реагирования государства на ковид, тем лучше".

Пандемия не исчезнет в ближайшие два года. Об этом во время международного форума "Корея-Украина" заявил бывший генеральный директор Центра общественного здоровья Минздрава, директор проекта ЮСЭЙД "Инновации для преодоления эпидемии ВИЧ", врач-инфекционист Владимир Курпита.

Фото: Макс Требухов

"Пандемия не закончится ни в 2022, ни в 2023 годах, - сказал он. - Все помнят о вспышке испанки в начале 20 века. Так вот последний случай этой болезни был зарегистрирован в 1957 году, то есть через 40 лет после начала пандемии. Поэтому чем скорее мы начнем разрабатывать долгосрочную стратегию реагирования государства на ковид, тем лучше».

Также Владимир Курпита отметил важность сохранения пакетов программы медицинских гарантий по реагированию на коронавирусную болезнь.

"Основная задача государства состоит в том, чтобы вовремя выявить опасность и вовремя сообщить своим гражданам", - добавил Курпита.

Однако, по его мнению, существенная проблема, которая заключается в том, что мы очень медикализировали проблемы и сделали их исключительно лекарственными. Большинство случаев ковида имеют легкое течение, люди не обращаются за помощью, но их нужно вовремя диагностировать.