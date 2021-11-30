Государство должно использовать опыт частных больниц в формировании системы здравоохранения, - Александр Линчевский

В частности, приватные заведения могут взаимодействовать с частными компаниями в борьбе с пандемией.

Фото: Макс Требухов

Государство должно использовать опыт частных больниц в формировании государственной системы здравоохранения. Роль частного сектора в борьбе с пандемией обсудили эксперты во время международного форума "Корея-Украина".

Об этом сообщает корреспондент LB.ua с места события.

"Откройте гугл-карту, наберите запрос «МРТ» и посмотрите, сколько заведений имеют возможности проведения МРТ. По Киеву это десятки мест, – говорит заместитель генерального директора клиники "Оберег", экс-замминистра здравоохранения Александр Линчевский. – Государство может использовать уже наличествующие качественные услуги на базе частных заведений, поскольку в любом случае то, что государство будет создавать с нуля, будет уступать частным инициативам".

Однако Александр Линчевский отметил, что когда речь идет о вещах общенационального веса, как, например, эпидемии, их сдерживание должно лечь на плечи государства.

Фото: Макс Требухов

"Эпидемии, травмы, экстренная помощь – это проблемы, которые должно решать государство, даже если есть возможность получить частные услуги", – считает специалист.

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