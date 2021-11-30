"Евросолидарность" имеет относительно самую высокую поддержку среди партий, – КМИС

Однако ее отрыв от "Слуги народа" - в пределах статистической погрешности.

"Евросолидарность" имеет относительно самую высокую поддержку среди партий, – КМИС
Фото: eurosolidarity.org

Партия "Европейская солидарность" имеет относительно самую высокую поддержку в рейтинге - 17,1% среди определившихся с выбором. Следующие – "Слуга народа" с 15% и "Батькивщина" с 13,3%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 26-29 ноября.

Далее в рейтинге – "Разумная политика" – пока МФО, а не партия Дмитрия Разумкова, с показателем 9,9%. ОПЗЖ имеет 9,2%, "Сила и честь" – 6,7%, "Украинская стратегия Гройсмана" – 5,7%, РПЛ – 5,4%, "Наши" – 5,3%, УДАР – 4,5 %.

Стоит отметить, что по формальным признакам рейтинги таких политических сил, как «ЕС» и «Слуга народа» отличаются в пределах статистической погрешности. Рейтинги «ЕС» и «Батькивщины» отличаются более статистической погрешности, а «Слуги народа» и «Батькивщины» –– в рамках статистической погрешности", – отметили в КМИС.

Фото: КМИС

Респонденты также указали, что среди 4 парламентских партий главной оппозицией считают "Евросолидарность" (28,6%) и ОПЗЖ (23,2%). 17,8% думают, что это "Батькивщина", а 4,4% - "Голос".

Заместитель исполнительного директора КМИС Антон Грушецкий в комментарии к результатам отметил, что "фактически есть несколько политических игроков с достаточно близкой поддержкой, чей порядок по результатам опроса может варьироваться в зависимости от методических факторов (например, метод опроса) и текущих контекстных условий (например, только обнародованное резонансное расследование, которое может сначала оказать влияние, но затем ситуация может вернуться в прежнее состояние или зафиксироваться на текущем уровне)".

Опрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием). Опрошены 1 203 респондента, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативна для взрослого населения (18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, временно не контролируемые властями Украины – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% – для показателей, близких к 12%, 1,4% – для показателей, близких к 5%.

Напомним, что согласно ноябрьскому опросу группы "Рейтинг", рейтинг партий возглавляет "Слуга народа" – за нее хотели бы проголосовать 18% опрошенных. За "Европейскую солидарность" – 13,9%, ОПЗЖ – 10,7%, "Батькивщину" – 10,1%.

Рейтинг других политических сил несколько ниже. Гипотетическую партию Разумкова "Разумная политика" поддерживают 7,9%, "Сила и честь" – 6,4%, партию Мураева "Наши" – 5,5%, партию "Украинская стратегия Гройсмана" – 5,0%, Радикальную партию – 4,5%, "УДАР Виталия Кличко" – 3,7%, партию Шария – 3,1%.

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