Последствия 5600 ощутит на себе каждый предприниматель, - Южанина

Нардеп считает, что "слугам" должно быть стыдно за этот закон.

Последствия 5600 ощутит на себе каждый предприниматель, - Южанина
Ніна Южаніна
Фото: Макс Требухов

Закон 5600 писался «слугами народа» вместе с налоговиками, поэтому каждый предприниматель ощутит его последствия. Об этом сказала народный депутат из фракции «Европейская Солидарность» Нина Южанина в парламенте.

«Вам должно быть стыдно за сегодняшнее ведение рассмотрения этого важного для страны проекта закона. Я думаю, что вы понесете политическую ответственность за такие свои действия однозначно», – обратилась Южанина к главе Верховной Рады Стефанчуку.

«Я бы хотела всех украинцев предупредить и особенно депутатов, так дружно нажимавших на зеленую кнопку, что фискальные новеллы этого проекта закона, особенно в части администрирования, готовились главой комитета совместно с исполняющим обязанности главы Государственной налоговой службы Олейниковым. Это он настаивал на всех этих притеснениях, на дополнительных полномочиях, которые вы предоставили государственной налоговой службе», – подчеркнула Южанина.

По ее словам, закон предусматривает, что «над каждым плательщиком должен стоять еще налоговик, БЭБовец с нагайкой и с дополнительными возможностями для ущемления бизнеса».

«Я желаю вам почувствовать на себе, на своей шкуре все эти нормы, за которые вы проголосовали. Позор вам, «слуги народа», и тем, кто подголосовал за этот закон. Вы не смогли отстоять права людей», – подчеркнула Нина Южанина.

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