Арахамия: "За бюджет-2022 проголосуют 240-250 нардепов"

Госбюджет на 2022 год во втором чтении планируют принять 2 декабря.

Арахамия: "За бюджет-2022 проголосуют 240-250 нардепов"
Фото: пресслужба партії

Верховная Рада будет рассматривать государственный бюджет на 2022 год в четверг, 2 декабря. За законопроект во втором чтении готовы проголосовать около 250 народных депутатов.

Об этом журналистам в Раде заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент LB.ua.

"В четверг будет два законопроекта по бюджету, два законопроекта о перераспределении и распределении дополнительных поступлений. То есть два закона по 2021 году и один закон – принятие бюджета на 2022 год во втором чтении", – сказал народный депутат.

Напомним, 2 ноября Верховная Рада после четырех пленарных дней рассмотрения поправок к проекту бюджета-2022 приняла его в первом чтении. Документ с учетом предложений народных депутатов был направлен в Кабмин, который должен подготовить его ко второму чтению.

Правительство к первому чтению предлагало доходы на уровне 1277,7 трлн гривен. По словам министра финансов Сергея Марченко, если нардепы примут так называемый налоговый законопроект 5600, то возможно привлечение дополнительного ресурса в сумме 30 млрд. гривен.

Расходы – 1465,7 трлн гривен.

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