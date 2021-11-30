В пятый пакет санкций ЕС против Беларуси войдут 17 человек и 11 компаний, в том числе "Белавиа" и "Белшина"

Большинство ограничений касаются причастных к миграционному кризису.

В пятый пакет санкций ЕС против Беларуси войдут 17 человек и 11 компаний, в том числе "Белавиа" и "Белшина"
Фото: odessa.aero

В пятый пакет санкций Европейского Союза против Беларуси, который вступит в силу в начале декабря, войдут 17 человек и 11 компаний. Среди них - крупнейшая авиакомпания "Белавиа" и несколько крупных предприятий Беларуси: "Гродно Азот", "Белшина", "Гродно Химволокно", "Белорусьнефть" и т.д.

Об этом сообщило "Радио Свобода" со ссылкой на источники в Брюсселе.

В санкционный список также попадут связанные с миграционным кризисом компании: туристические фирмы "Центркурорт" и "Оскартур", гостиницы "Минск" и "Планета", турецкий визовый центр VIP Grub, сирийская авиакомпания Cham Wings Airlines.

Также под санкциями ЕС окажется спецподразделение пограничных войск Беларуси – ОСАМ.

Санкциями накажут нескольких руководителей Государственного пограничного комитета Беларуси, пресс-секретаря МИД Беларуси Анатолия Глаза, руководителя телеканала АНТ Марата Маркова, нескольких судей и других чиновников.

Напомним, что новый пакет санкций Евросоюза в отношении Беларуси должен вступить в силу в четверг, 2 декабря.

Евросоюз уже ввел четыре пакета персональных санкций – за фальсификацию президентских выборов в Беларуси 9 августа 2020 года и за последующие подавление протестов. В списке санкций находятся 166 физических лиц, а также 15 организаций и предприятий.

Кроме того, после принудительной посадки самолета Ryanair для задержания главного редактора телеграмм-канала Nexta Романа Протасевича ЕС ввел экономические санкции в отношении Беларуси, которые, в частности, ограничивают импорт нефтепродуктов и калийных удобрений.

В ответ на санкции ЕС Беларусь приостановила свое участие в Восточном партнерстве.

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