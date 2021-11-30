Верховная Рада приняла "ресурсный" законопроект 5600 (обновлено)

Его слушание во втором чтении переносили несколько раз.

Верховная Рада приняла так называемый ресурсный законопроект 5600, касающийся изменений в Налоговый кодекс. Закон рассматривали по спецпроцедуре, чтобы не идти по всем 11 000 правкам.

За проголосовали 255 народных депутатов, при этом собственно "слуг" – 210. "Батькивщина" дала 2 голоса, "За будущее" – 18, "Доверие" – 19, внефракционные – 6.

Ирина Геращенко ("Евросолидарность") после голосования заявила, что были проголосованы две взаимоисключающие поправки, поэтому ее партия будет подавать 27 представлений для блокирования результатов голосования.

Депутаты, согласно спецпроцедуре, могли подать в проект Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений не более чем по 5 отклоненных комитетом поправок от каждой фракции и группы. В целом комитет поддержал 159 поправок: 29 на учет, остальные учтены. "Слуги народа" говорили, что будут пытаться отклонить поправку 97 – по которой рассчитывается формула добычи железной руды "минус логистика".

Источники во фракции добавили, что в зале постараются отклонить эту правку, ведь она вернет нормы по ренте на руду в редакцию первого чтения и "будет стоить Ахметову еще несколько миллиардов".

Ожидалось, что благодаря этому законопроекту бюджет будет получать около 60 млрд ежегодно, затем - по 30 млрд гривен, но теперь прогноз снизился до 15 млрд.

Нардеп "Слуги народа", член регламентного комитета Павел Фролов в блоге на "Цензор комментарии" объяснил, что этот законопроект устраняет пробелы в Налоговом кодексе, позволявшие крупному бизнесу не платить налоги в Украине. Также он приводит размер ставок налогов в соответствие с инфляционными процессами в экономике.

Проект 5600 ко второму чтению:

предусматривает до 2037 г. широкий перечень налоговых льгот для компаний, осуществляющих деятельность в шахтерских регионах,

позволяет госслужащим, которые не выполняли публичные функции начиная с 1 января 2010 года, принять участие в налоговой амнистии;

увеличивает срок не погашения долга как основания обращения контролирующего органа в суд с 30 календарных дней до 240;

освобождает от налогообложения прибыль производителей домашней птицы, кроме кур ;

предусматривает, что льгота по освобождению от НДФЛ доходов по реализации собственновыращенной продукции зависит не от размера земельного участка, а от размера полученного дохода и предоставляется, когда размер дохода не превышает 12 размеров МЗП;

контролирующий орган не будет начислять минимальное налоговое обязательство (МНО) на земельные участки, которые на 01.01.2022 года находились в пределах населенных пунктов;

первый период начисления МНО – 2022 год;

исключает положения о налогообложении НДС второго и последующего снабжения жилья;

до 2026 г. вводится кассовый метод учета для поставки электроэнергии;

распространяет кассовый метод на поставку жилищно-коммунальных услуг, в пределах которых начисляют плату за абонентское обслуживание, освобождает от НДС вторую и последующую поставку табачных изделий, заменителей табака, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, для которых установлены максимальные розничные цены;

предусматривает обложение операций по продаже третьего и более объектов недвижимого имущества по ставке 18% от чистого дохода (кроме наследства);

предусматривает, что по ставке 0% может облагаться налогом продажа земельного участка с/х назначения, непосредственно полученного плательщиком в собственность в процессе приватизации земель КСП, паев, приватизации участков, которые находились в пользовании такого плательщика;

освобожден от НДФЛ доход в виде социальных услуг; право на налоговую скидку в части расходов на обучение и лечение предоставлено опекуну, попечителю, приемным родителям, родителям-воспитателям; предусматривает, что НДФЛ от продажи электрической энергии, производимой из альтернативных источников энергии генерирующими установками, уплачивается в местный бюджет.

В то же время документ, по словам Фролова, "наделяет контролирующий орган слишком широкими полномочиями, в частности, по возможности взимать налоговый долг со счетов в банках должника без решения суда, а также возможности требовать информацию от налогоплательщика по любым вопросам, а не только по вопросам , касающиеся выявленного нарушения; может привести к безосновательным взысканиям средств со счетов граждан; частично затрагивает интересы и среднего бизнеса; согласно прогнозам цен на руду может привести к снижению налоговой нагрузки на предприятия ГМК в среднесрочной перспективе".

Законопроект 5600 изначально окрестили "антиахметовским" из-за предложения установить новые ставки рентной платы для компаний, добывающих руду (с 62% железа) в размере 10%, если цена на 1 т на международном рынке будет выше 200 долларов и больше. Если меньше 200 долларов за тонну, то 5%.

Впрочем, в основном законопроект касался налогов не для крупного бизнеса. В него были заложены налоговые изменения, в том числе и на землю, недвижимость, добывание недр, золото и даже ренту за пользование водой. Кабмин необходимость такого документа аргументировал сбалансированием бюджетных поступлений. Ко второму чтению текст документа изменился. Многие нормы, вызвавшие наибольшее возмущение предпринимателей, удалось отклонить.

Ко второму чтению убрали инициативу облагать НДС продажи жилья – норму, которая могла привести к удорожанию жилья вплоть до 20% и для новых покупателей, и для тех, кто вложил средства в квартиру на этапе строительства.

Отклонили также предложение облагать НДФЛ доход от продажи сельскохозяйственной продукции фермеров с участков свыше 0,5 га.

Исключили и скандальную норму, которая позволила бы налоговикам запретить распоряжаться имуществом предпринимателей и по факту заблокировать их работу, если проверка находит якобы недоплату налогов в бюджет.

В то же время, до второго чтения осталась норма, позволяющая налоговой через суд запрещать выезжать за границу руководителю предприятия, у которого есть налоговый долг. Также в финальной таблице правок оставили право налоговой направлять запросы на предоставление информации о налогоплательщике не только тогда, когда есть четкие свидетельства нарушения законодательства, но и когда есть данные, которые потенциально могут свидетельствовать о таких нарушениях, например, жалоба конкурента.

Ко второму чтению также оставили минимальное налоговое обязательство для фермеров и НДФЛ по урожаю. Все владельцы сельскохозяйственных земельных участков, которые расположены за пределами населенных пунктов, должны будут платить не менее минимальной суммы налога – примерно 1500 грн с 1 гектара.

Более подробно о том, как изменился текст законопроекта ко второму чтению, читайте в тексте народного депутата, главы фракции "Голос" Ярослава Железняка на LB.ua.

Вчера глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прогнозировал, что за 5600 соберется более 230 голосов. В то же время, источники LB.ua во фракции говорили, что по документу по состоянию на 29 ноября еще продолжались переговоры, в частности с группами "Доверие" и "За будущее".

Рассмотрение законопроекта 5600 переносили уже трижды. До этого он стоял в повестке дня на 18 ноября, но был снят с рассмотрения. Как известно, в бюджет-2022 закладывают деньги, поступление которых ожидается от этого законопроекта.

5600 было принято в первом чтении 1 июля на внеочередном заседании. 17 ноября глава фракции "Голос", первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк заявил, что рассмотрение законопроекта во втором чтении откладывают, потому что за него нет голосов.

Законопроект слушают по спецпроцедуре, то есть будут голосовать только за приоритетные правки, а не за все, которых больше 11 000.