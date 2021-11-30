Глава Верховного Суда ушла на пенсию

Высший совет правосудия уволил Валентину Данишевскую с должности судьи Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда.

Об этом сообщается на сайте ВСП.

Данишевская последние четыре года была главой Верховного Суда. Она могла баллотироваться на второй срок, но решила уволиться. Общий стаж работы судьи 64-летней Данишевской составляет более 30 лет, тогда как для отставки требуется не менее 20 лет.

Согласно статье 145 закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" отставка судьи предоставляет право на выходное пособие в размере трех месячных судейских вознаграждений и немалую пенсию.

Данишевская с 1987 года работала главным арбитром арбитража Управления торговли Запорожского облисполкома.

В 1992 году была назначена арбитром, а впоследствии – судьей арбитражного суда Запорожской области. С 2017 года Данишевская работала судьей Верховного суда в Кассационном хозяйственном суде. 30 ноября 2017 г. избрана на должность председателя Верховного Суда путем тайного голосования сроком на четыре года.

С этого времени входила в состав Высшего совета правосудия по должности.

Срок полномочий Данишевской как главы Верховного Суда истекает 30 ноября. С 1 декабря главой Верховного Суда станет Всеволод Князев.