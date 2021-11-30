Корниенко: на митинги 1 декабря собирают людей за тысячу гривен

"Если люди не хотят участвовать в перевороте бесплатно, это вопрос к оборотням".

Корниенко: на митинги 1 декабря собирают людей за тысячу гривен
Фото: facebook/Олександр Корнієнко

Первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко заявил, что у правоохранительных органов есть информация о заказном характере митингов, запланированных у парламента на 1 декабря.

Об этом он сказал журналистам во вторник, комментируя заявление президента Владимира Зеленского о подготовке переворота.

"Когда людей собирают в регионах за тысячу гривен в день, это на переворот меньше похоже. Если уж люди не хотят участвовать в перевороте бесплатно, это вопрос к оборотням", - заявил он.

При этом Корниенко подчеркнул, что к информации Зеленского об угрозе переворота следует относиться серьезно.

"Если действительно какие мероприятия соберутся, Служба безопасности должна давать ответ. Мы со своей стороны так тролим оппозиционеров, которые собираются и часто не могут дать ответ, по какому поводу. Каждый день в Верховную Раду приходит около 5-6 митингов. Сегодня - очередной митинг ФЛПов. Возможно, они сегодня что-то выудят сегодня, но не уверены", - сказал он.

Напомним, что 1 декабря президент Владимир Зеленский обратится в Верховную Раду с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении Украины.

26 ноября Зеленский заявил, что у украинской разведки есть информация о подготовке в Украине государственного переворота с участием Рината Ахметова. По его словам, его начало якобы было запланировано на 1 декабря.

Ахметов в ответ заявил, что это ложь, и он поддерживает независимость и территориальную целостность Украины.

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