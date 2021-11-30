Рабочая группа завершила подготовку изменений к Конституции в части децентрализации

Публичное обсуждение проекта продлится до середины января.

Рабочая группа завершила подготовку изменений к Конституции в части децентрализации
Фото: facebook/Олександр Корнієнко

Заместитель главы Верховной Рады Александр Корниенко заявил, что рабочая группа завершила подготовку проекта изменений в Конституцию в части децентрализации.

В кулуарах парламента во вторник, 30 ноября, он заверил, что эти изменения компромиссны и согласованы всеми основными местными ассоциациями.

"Большинство позиций по изменениям в Конституцию консенсусны. Конечно, осталось несколько дискутивных позиций, в частности существование районных советов [или] статус префекта. Местное самоуправление хотело бы, чтобы надзора не было, но если надзор есть, чтобы он был не по вертикали президента, а по назначению Кабмина, чтобы префект был как министр, ответственный за область. Мы придерживаемся других позиций: есть вертикаль президента, который отвечает за стабильность в государстве, соблюдение Конституции и должен отвечать за назначение префектов", - сказал он.

По словам Корниенко, общественное обсуждение изменений в Конституцию продлится ориентировочно до середины января.

"Будет обсуждение в Верховной Раде. Думаю, что оно продлится около месяца-полутора с учетом новогодних праздников. Далее можно будет говорить о направлении финальных результатов в конституционную комиссию при президенте и формирование конечного текста, который будут предлагать президенту на внесение в Верховную Раду" , – сказал он.

Напомним, один из пунктов Минских соглашений предусматривает проведение в Украине конституционной реформы, предусматривающей в качестве ключевого элемента децентрализацию, а также принятие постоянного законодательства об особом статусе "ДНР" и "ЛНР".

В 2015 году принятие изменений в Конституцию в части децентрализации привели к человеческим жертвам возле Верховной Рады – и процесс остановился после первого чтения.

В декабре 2019 года президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду правки в Конституцию в части децентрализации власти (законопроект 2598). Законопроект подвергли критике как украинские эксперты, так и западные партнеры, и уже в январе Зеленский отозвал его.

Для внесения изменений в Основной закон необходимы два голосования 226 голосами и решение 300 голосами – конституционным большинством – для окончательного принятия.

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