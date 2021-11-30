Под Радой собрался митинг против фискализации для ФЛП

При этом движение SaveФОП "открещивается" от сегодняшнего митинга.

Под Верховной Радой утром 30 ноября собрался митинг. Участники протеста пришли с плакатами и флагами, передает корреспондент Lb.ua.

Среди лозунгов участников акции – "ФЛП – основа нации, нет фискализации", "Зеленский, встретимся на выборах", "Не слышишь ФОПов – теряешь рейтинг".

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Судя по плакатам, митингующие выступают против фискализации, которая должна вступить в силу с нового года. С 1 января все физические лица-предприниматели должны использовать кассовые аппараты. Правило не распространяется на ФЛП 1-й группы и тех, кто работает с бизнесом без проведения расчетных операций.

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

На странице SaveФОП – движения, ранее активно протестовавшего из-за фискализации, указано, что к сегодняшнему митингу они не имеют отношения. Их протест запланирован на завтра, они потребуют принятия законопроекта 5866.

Этот документ, согласно пояснительной записке, предусматривает "восстановление права плательщиков единого налога не применять регистраторы расчетных операций, повышение предельных объемов доходов для применения упрощенной системы налогообложения с учетом наемных работников, налаживание эффективного учета их доходов".

Напомним, в декабре прошлого года Верховная Рада приняла в первом чтении и в целом компромиссный законопроект об отсрочке ввода кассовых аппаратов для ФЛП. Согласно ему, введение кассовых аппаратов для нерисковых групп было отсрочено до 2022 года.