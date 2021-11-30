В Израиле состоялось заседание украино-израильской комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству

Итоговый документ будет подписан во вторник.

Украинско-израильская комиссия по торговле и экономическому сотрудничеству обсудила вопросы двустороннего взаимодействия по ряду направлений и подготовила итоговый документ, который подпишут министр обороны Украины Алексей Резников и министр строительства и жилищной политики Израиля Зеев Элькин.

Об этом сообщается на странице посольства Украины в Израиле в соцсети Facebook.

"29 ноября в Израиле началось 12-е заседание Совместной Украинско-Израильской Комиссии по вопросам торговли и экономического сотрудничества. В повестку дня включены вопросы двустороннего взаимодействия по следующим направлениям: экономика; инвестиции; инновации; сельское хозяйство; энергетика; здравоохранение; региональное развитие; наука; образование; туризм; транспорт; телекоммуникации и т.д.", - говорится в сообщении.

Посольство отмечает, что в рамках финализации протокола заседания проведены секторальные двусторонние встречи членов правительственных делегаций, в ходе которых обсуждались вопросы сотрудничества в определенных сферах.

"30 ноября под председательством сопредседателей Комиссии Министра обороны Украины А.Резникова и Министра строительства и жилищной политики Государства Израиль З.Элькина состоится пленарное заседание и подписание итогового документа", - отмечается в сообщении.