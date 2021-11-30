Каждый третий работник парламента Австралии подвергался сексуальному харассменту – отчет

Исследование было сделано по заказу премьера Скотта Моррисона.

Каждый третий работник парламента Австралии подвергался сексуальному харассменту – отчет
Парламент Австралії
Фото: aph.gov.au

Каждый третий работник парламента Австралии подвергался сексуальным притязаниям. Об этом пишет Reuters со ссылкой на отчет, выполненный по заказу премьер-министра Скотта Моррисона.

Моррисон поручил провести такое исследование в феврале, когда на его партию начали давить в связи с возможными изнасилованиями внутри парламента. Он назвал результаты исследования "ужасающими" и "тревожными".

В отчете рассказывается о наиболее распространенных примерах ненадлежащего поведения, и указывается, что более половины участвовавших в опросе людей имели по крайней мере один инцидент сексуального харассмента, запугивания или фактической попытки насилия.

В отчете указано, что такой опыт "подрывает работу парламента".

Моррисон отметил, что парламент должен очистить свои действия.

"Как и любой, кто работает в этом здании, я нахожу приведенную здесь статистику ужасающей и тревожной", – сообщил он журналистам.

Поддержка консервативного коалиционного правительства Моррисона упала после обвинений представителей власти в харассменте и изнасилованиях. Следующие выборы парламента в Австралии должны пройти в первой половине 2022 года.

Харассмент – это дискриминация, которая включает любое нежелательное физическое или словесное поведение, оскорбляющее или унижающее человека, нарушающее неприкосновенность его жизни.

Напомним, в феврале бывшая сотрудница австралийского правительства сообщила, что была изнасилована в помещении парламента. Она заявила, что к сексу против ее желания ее принудил экс-коллега в офисе министра обороны в марте 2019 года. При этом заявление в полицию женщина не подала, аргументируя это опасением за свою карьеру.

В марте в изнасиловании, произошедшем в 1988 году, обвинили генерального прокурора Австралии Кристиана Портера. Заявления вероятной жертвы были отправлены в офис премьер-министра и двум политикам из оппозиционных партий – Лейбористской и Зеленой.

Сенатор от Партии зеленых Сара Хенсон Янг сообщила, что чиновника обвинили в изнасиловании на тот момент 16-летней девушки. Женщины, которая была вероятной пострадавшей, уже нет в живых – она умерла в июне прошлого года в возрасте 49 лет. Австралийский премьер в свою очередь сообщил, что Портер в разговоре с ним "решительно отвергал обвинения", но он передаст дело правоохранителям.

Портера уволили с должности генпрокурора в марте 2021 года, но сразу же назначили министром транспорта и технологий. В этой должности он задержался до сентября, после чего ушел из-за других обвинений, связанных с подозрением в нецелевом расходовании средств.

Скандалы на фоне обвинений в сексуальных преступлениях случались в Австралии фактически на регулярной основе. В 2018 году вице-премьер подал в отставку из-за обвинений во внебрачной связи с коллегой.

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