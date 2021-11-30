Барбадос вышел из-под власти британской короны, став республикой

Первым президентом стала бывшая генерал-губернатор Сандра Мэйсон.

Фото: gisbarbados.gov.bb

Островное государство Барбадос в Карибском море вышло из-под власти британской короны, став республикой и избрав собственного президента.

Об этом сообщается на сайте местного правительства.

Торжественная церемония передачи власти состоялась в полночь по местному времени в присутствии принца Уэльского Чарльза, получившего орден Свободы Барбадоса, вторую по значимости награду этого государства.

Первым президентом Барбадоса стала Сандра Мэйсон, которая с 2018 года занимала должность генерал-губернатора.

Фото: cbc.bb

Барбадос провозгласил независимость от Великобритании еще в 1966 году, но по-прежнему оставался одной из 16 стран, где королева Елизавета II сохранила официальный статус главы государства. Украина установила дипломатические отношения с Барбадосом в 1993 году.

Барбадос находится на одноименном острове в Карибском море, население государства составляет менее 290 тысяч человек.

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