Двое военных и гражданский получили ранения за сутки на Донбассе
Противник открывал огонь восемь раз.
За минувшие сутки, 29 ноября, в результате боевых действий на Донбассе двое военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения.
В утренней сводке пресс-центра Операции объединенных сил сообщается, что в понедельник противник восемь раз открывал огонь, в том числе используя артиллерийское вооружение.
Стреляли в районе Светлодарска, Старогнатовки, Новоалександровки, Новолуганского, Старого Айдара и Станицы Луганской, где под обстрел попали окрестности населенного пункта, и один гражданский человек получил ранение.
"В результате вражеских действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья раненых удовлетворительное", - сказано в сообщении.
Во вторник с ночи нарушений режима прекращения огня со стороны роSSийских оккупационных войск не зафиксировано.
Напомним, что в воскресенье потерь и пострадавших среди украинских военных не было.