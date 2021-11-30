Двое военных и гражданский получили ранения за сутки на Донбассе

Противник открывал огонь восемь раз.

За минувшие сутки, 29 ноября, в результате боевых действий на Донбассе двое военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения.

В утренней сводке пресс-центра Операции объединенных сил сообщается, что в понедельник противник восемь раз открывал огонь, в том числе используя артиллерийское вооружение.

Стреляли в районе Светлодарска, Старогнатовки, Новоалександровки, Новолуганского, Старого Айдара и Станицы Луганской, где под обстрел попали окрестности населенного пункта, и один гражданский человек получил ранение.

"В результате вражеских действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья раненых удовлетворительное", - сказано в сообщении.

Во вторник с ночи нарушений режима прекращения огня со стороны роSSийских оккупационных войск не зафиксировано.

Напомним, что в воскресенье потерь и пострадавших среди украинских военных не было.