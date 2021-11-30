Беларусь проведет совместные с РФ учения у границы с Украиной

В настоящее время белорусские войска находятся в пунктах постоянной дислокации, однако уже 1 декабря они приступят к активной боевой подготовке.

Беларусь готовит проведение совместных с Россией военных учений по прикрытию южных границ. Таким образом, маневры будут осуществляться у границы с Украиной.

Об этом заявил журналистам министр обороны Беларуси Виктор Хренин, сообщает БелТА.

По его словам, в следующем году Беларусь и РоSSия не планируют проводить масштабные учения типа "Запада" или "Щита Союза". Но у войск запланирован комплекс мер на среднесрочную перспективу прикрытия южных границ Беларуси.

"Мы планируем проведение обучения совместно с нашими коллегами, основным стратегическим союзником – РоSSийской Федерацией", – сказал Хренин.

Он отметил, что в настоящее время белорусские войска находятся в пунктах постоянной дислокации, однако уже 1 декабря они приступят к активной боевой подготовке.