Возле МВД устроили протест из-за нападения на бар "Хвылевой"

Фото: Макс Требухов

У здания Министерства внутренних дел на улице Богомольца вечером 29 ноября устроили митинг в знак протеста против "бездействия полиции". Акция связана с нападением на бар "Хвылевой", произошедшим в пятницу, 26 ноября.

"Поводом для проведения акции протеста стало бездействие подольского отделения полиции во время нападений неизвестных лиц на заведения Подола. В ноябре эти люди неоднократно блокировали работу бара «Хвылевой» и клубов на Кирилловской и Closer. Последней каплей стало нападение на «Хвылевой» в пятницу, 26 ноября", - говорится в сообщении организаторов.

Участники акции требуют уволить начальника подольского управления полиции Павла Василенко, подозреваемого в покрывании нападающих, и публично отчитаться о состоянии расследования этих нападений.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

С другой стороны митинга собрались представители "правых" организаций во главе с Евгением Карасем ("Суспильство майбутнього", экс-С14).

Он в своем телеграм-канале неоднократно писал, что подольские заведения "Кирилловская 41", "Клозер", "Отель", "Коллайдер", "Хвылевой" - это рассадники наркоторговли, а участники протеста ведут "политическую борьбу за право безнаказанного распространения и употребления наркотиков".

Фото: Макс Требухов