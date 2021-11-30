Суд разрешил заочное расследование в отношении одесского сепаратиста Каурова

Он находится в розыске с 2014 года.

Суд разрешил заочное расследование в отношении одесского сепаратиста Каурова
Валерий Кауров

Приморский районный суд Одессы разрешил заочное расследование в отношении известного сепаратиста Валерия Каурова, который весной 2014 года бежал в Москву и провозгласил себя там "народным президентом" так называемой "Одесской народной республики".

Об этом пишет "Думская".

Кауров тогда возглавлял одесский центр политической партии "Русский блок" и возглавлял Союз православных граждан Украины. Против Каурова было возбуждено уголовное дело по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины в связи с поддержкой крымского "референдума", который РоSSия использовала для оккупации полуострова.

По данным СБУ, Кауров живет в Москве и время от времени посещает Крым.

Напомним, что в 2014 году СБУ сообщила о задержании преступной группы, которая от имени "Одесской народной республики" готовила теракты.

Планировалось, в частности, взорвать два моста через Днестр и лиман, отделив юг Одесской области от остальной Украины. Туда из Приднестровья якобы должны были зайти "зеленые человечки".

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