Витренко: РоSSия может не продлить контракт на транзит газа после 2024 года

РоSSийская сторона не проявляет заинтересованности в начале переговоров по данной теме.

Витренко: РоSSия может не продлить контракт на транзит газа после 2024 года
Фото: naftogaz.com

Контракт на транзит природного газа между Украиной и Россией может быть не продлен после 2024 года. Об этом заявил Reuters в понедельник глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

Контракт на транзит роSSийского газа в ЕС действует до 2024 года. По словам Витренко, после этой даты поставки газа из РоSSии по этому маршруту не будут осуществляться, поскольку с Россией не велось никаких переговоров о продлении соглашения.

"Нет ничего, даже намека, официальных или неофициальных переговоров (с Россией)… мы обсуждаем с американцами и немцами, что все мы хотели бы, чтобы транзит продолжился, но россияне не хотят приступать к этим обсуждениям", - сказал Витренко.

По его словам, если соглашение не будет продлено, использование трубопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2", идущих напрямую в Германию, усилит контроль РоSSии над поставками газа в Европу. Это сделает блок более уязвимым для политически мотивированных перебоев с поставками и скачками цен.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Украина хочет продлить действующий контракт с "Газпромом" на транзит роSSийского газа на 15 лет.

Напомним, в декабре 2019 между Украиной и Россией был подписан пятилетний транзитный контракт. РоSSия обязалась прокачать через территорию Украины 65 млрд кубометров газа в 2020 году и 40 млрд кубометров газа ежегодно в 2021-2024 годах. Стороны контракта также планируют рассмотреть возможность продолжения сотрудничества по транзиту газа на аналогичных условиях на 2025-2034 годы.

В июле 2021 года США и Германия договорились о том, что американцы не будут мешать достройке "Северного потока-2", а Германия обязуется выбить для Украины продление газового соглашения с Россией на 10 лет.

В октябре 2021 года президент Владимир Зеленский заявил, что Украина предложила РоSSии скидку на транзит природного газа в Европу. Этот шаг должен увеличить поставки и облегчить энергетический кризис в регионе.

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