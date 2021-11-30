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2021-11-30
Зеленский уволил главу контрразведки СБУ
Причина увольнения не сообщается.
Фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Александра Руснака с должности начальника Департамента контрразведки Службы безопасности Украины.
Соответствующий указ №604/2021 обнародован на сайте главы государства.
"Уволить Руснака Александра Васильевича с должности начальника Департамента контрразведки Службы безопасности Украины", - говорится в сообщении.
Причина увольнения не сообщается.
Зеленский назначил Александра Руснака начальником Департамента контрразведки СБУ 12 сентября 2019 года.