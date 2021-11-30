Закон о столице в Раде рассмотрят на следующей пленарной неделе, - Арахамия

В этот четверг законопроект во втором чтении голосовать не будут.

Закон о столице в Раде рассмотрят на следующей пленарной неделе, - Арахамия
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Верховная Рада вернется к рассмотрению проекта закона о столице на следующей пленарной неделе. В этот четверг, 2 декабря, законопроект во втором чтении голосовать не будут.

Об этом на брифинге по результатам заседания фракции "Слуга народа" заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент LB.ua.

"Что касается закона о столице, то он стоит в календарном плане на следующую неделю. Но я хочу предупредить, что есть много других законов, которые мы не успеваем также. Поэтому эти вопросы остались на последнюю неделю (перед зимними каникулами ВРУ). В том числе это реформа СБУ и "Дия-сити", — заявил он.

В то же время источники LB в профильном комитете по вопросам местного самоуправления подчеркнули, что "в этот четверг, как планировалось в начале, закон о столице рассматривать не будем. В четверг у нас в целом бюджет. Поэтому точно не успеем. Вопрос переносится на следующую пленарную неделю (с 14 по 17 декабря, это последняя пленарная неделя в этом году)", - добавил нардеп.

Другой собеседник подчеркнул, что «на прошлой пленарной неделе не хватило даже голосов за спецпроцедуру по первому законопроекту по местным администрациям (его будут голосовать по закону о столице). На этой неделе голосов тоже нет. Потому и сняли с рассмотрения».

Третий нардеп из фракции "Слуга народа" подчеркнул, что "просто у нас слишком много вызовов одновременно. Не более того. Хотя проблемы с голосами действительно есть. Та же группа "За майбутне" в случае разговоров о голосовании за закон о столице вообще идет от вопроса: будут ли "за".

Законопроект "О городе Киеве – столице Украины" был инициирован группой депутатов, включая нынешнего министра культуры Александра Ткаченко в сентябре 2019 года. В первом чтении его приняли в октябре 2019 года.

19 октября первый вице-спикер парламента Александр Корниенко сообщил, что закон о столице во втором чтении могут рассматривать по спецпроцедуре, к нему подали близко 1000 правок.

20 октября профильный комитет рекомендовал нардепам принять законопроект о столице во втором чтении.



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