Арахамия: за ресурсный законопроект 5600 будет 230-235 голосов

Голосовать будет не только фракция "Слуга народа".

Арахамия: за ресурсный законопроект 5600 будет 230-235 голосов
Фото: пресслужба партії

За принятие ресурсного законопроекта 5600 в Верховной Раде будет 230-235 голосов. Поддержать соответствующий законопроект готовы не только представители фракции "Слуга народа".

Об этом на брифинге по результатам заседания фракции "Слуга народа" заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент LB.ua.

"Мы идем по специальной процедуре (по 5600). Она предусматривает по 5 правок от каждой фракции. Потом еще есть 90 потенциальных правок в подтверждение. То есть, если сложить весь тайминг, то выходит где-то 3 часа рассмотрения. Может быть и быстрее", - заявил он.

Арахамия подчеркнул, что сейчас есть договоренность голосовать за законопроект в целом "в редакции комитета (по вопросам финансов) за исключением 97 правки (формула добычи железной руды "минус логистика"). "Эту правку мы не поддержим. Согласно этому плану, я предполагаю где-то 230-235 голосов".

Он также добавил, что не только депутаты "Слуги народа" будут голосовать за закон в целом.

"Нет. Несколько фракций. Посмотрим на табло".

Напомним, что во фракции "Слуга народа" продолжаются консультации относительно ресурсного законопроекта 5600, голосовать за принятие которого в целом должны завтра.

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