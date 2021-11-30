Глава МВД Польши предупредил Украину об угрозе гибридных атак из Беларуси

"Ее развернули, чтобы предупредить противоправную деятельность со стороны иностранцев на украинском участке границы с Республикой Беларусь".

Министры внутренних дел Украины и Польши Денис Монастырский и Мариуш Каминский обсудили актуальную ситуацию на границе с Республикой Беларусь , видение дальнейшего развития событий и соответствующих планов реагирования.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Во время телефонного разговора Монастырский рассказал о деталях специальной пограничной операции "Полесье".

"Ее развернули, чтобы предупредить противоправную деятельность со стороны иностранцев на украинском участке границы с Республикой Беларусь , а также о выделении Кабинетом Министров Украины 175 млн грн на усиление охраны украинской границы", - говорится в сообщении.

Со своей стороны глава польского правоохранительного ведомства сообщил о временной деэскалации напряжения, а также очевидных признаках изменения тактики действий лиц, пытающихся прорваться через белорусско-польскую границу, штурмуя ее в разных местах небольшими группами.

При этом Каминский отметил, что, по оценкам польской стороны, существует достаточно высокая вероятность гибридных атак и против Украины. Он также заверил в готовности Польши решительно стоять на стороне поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Мы осознаем возможные сценарии дальнейшего развития событий, которые могут быть реализованы против Украины, чтобы взорвать стабильность нашего государства, распылить его внимание и силы, а также, каким-то образом, ухудшить ее отношения с Польшей и ЕС ", - отметил Монастырский.

Он еще раз подчеркнул солидарность с Польшей и выразил уважение коллегам из МВД Польши за решительную неуступчивость в вопросах безопасности государства и его граждан.

Напомним, 25 ноября президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что благодаря слаженным и четким действиям европейских лидеров удалось практически остановить поток мигрантов в Беларусь . Его заявление последовало после того, как представители 27 стран ЕС утвердили расширение санкций против Беларуси.

Он заявил, что Беларусь помогла Ираку организовать рейсы для возвращения домой нескольких сотен иракцев, но пока слишком рано делать выводы, идет ли речь о настоящем изменении позиции белорусских властей.