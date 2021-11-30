Станица Луганская из-за обстрела частично осталась без света

Поврежденные линии будут восстанавливать во вторник.

Поселок Станица Луганская из-за обстрела в понедельник, 29 ноября, частично остался без света. Также обесточено соседнее село Малиново.

Об этом сообщила пресс-служба ООО "Луганское энергетическое объединение".

"В результате обстрела вражеских сил без света оказались населенные пункты: частично Станица Луганская и с. Малиново, 1185 абонентов. Поврежденные воздушные линии энергетики будут восстанавливать завтра", - говорится в фейсбуке компании.

Станица Луганска находится на линии разграничения и граничит с северо-восточной окраиной Луганска. Здесь находится единственный работающий пункт пропуска на оккупированную территорию в Луганской области.

Напомним, что под обстрел в понедельник также попали окраины села Старый Айдар, расположенного с северо-западной стороны Луганска.