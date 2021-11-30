Кабмин перевел руководителя Госрезерва на должность в ГИАГ

Кабинет министров назначил Никиту Барабаша, который последние полтора года исполнял обязанности главы Государственного агентства резерва, на должность заместителя председателя Государственной инспекции по архитектуре и градостроительству.

Об этом сообщается в распоряжениях правительства №1516 и №1517 от 29 ноября.

Обязанности главы Госрезерва временно возложены на главного бухгалтера агентства Лидию Казасскую.

Напомним, что Барабаш до назначения в Госрезерв являлся заместителем директора департамента государственных закупок, договорной работы и взаимоотношений с государственными предприятиями Министерства юстиции. Там он отвечал за плановую финансовую и хозяйственную деятельность государственных предприятий, относящихся к сфере управления Минюста.

В мае 2020 года он возглавил Госрезерв в статусе исполняющего обязанности после того, как правительство уволило Ярослава Погорелого.