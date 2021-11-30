На сегодняшний день штамм омикрон в Украине не зафиксирован, – Ляшко

В настоящее время неизвестно, вызывает ли этот штамм более тяжелое течение ковида.

По состоянию на сегодняшний день, в Украине не зафиксирован новый штамм коронавируса "Омикрон".

Впервые Всемирная организация здравоохранения получила информацию о новом штамме из Южной Африки 24 ноября 2021 года, отметил на брифинге министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Сообщение совпало по времени с ростом количества случаев COVID-19 в последние недели в Ботсване и Южной Африке. Но эпидемиологические исследования, которые подтвердят или опровергнут, связан ли рост количества случаев с новым штаммом, продолжаются", - подчеркнул он.

Ляшко отметил, что сейчас неизвестно, вызывает ли этот штамм более тяжелое течение ковида.

"Мы отмечаем сейчас рост числа госпитализаций в Южно-Африканской республике, но это может быть связано с увеличением общего числа инфицированных людей, а не в результате инфицирования именно штаммом омикрон. Первые случаи инфицирования омикрон штаммом были зафиксированы у молодых людей (студентов университетов), которые, как правило, обычно имеют более легкое течение болезни. Поэтому для понимания особенностей течения болезни после инфицирования омикроном необходимо время – от нескольких дней до нескольких недель», – пояснил министр.

По его словам, чувствительность ПЦР-тестов на ковид, используемых в Украине, должна также реагировать на новый штамм, как и на предыдущие.

"Все не-дельта образцы будут подлежать обязательному полногеномному секвенированию", – отметил он.

Министр добавил, что уже вторую неделю подряд среднесуточное количество выписок преобладает над количеством госпитализированных на четверть. За последнюю неделю количество "ковидных" пациентов уменьшилось на 14%.

Омикрон – штамм, обнаруженный на прошлой неделе в Ботсване и ЮАР. Вариант B.1.1529 отличается необычно высоким количеством мутаций.

Новый вариант ковида обнаружили уже в европейских странах, Израиле, Австралии и Канаде. В связи с его распространением многие страны запретили авиарейсы из Южной Африки.

Президент Южно-Африканской Республики заявил, что его страна не будет вводить дополнительные ограничения из-за омикрона. Местные медики говорят, что пока не фиксируют осложнений у пациентов с новым штаммом ковида.