В РоSSии назвали маловероятным возобновление работы представительства при НАТО

Заместитель Лаврова заявил, что ситуация разворачивается "по калькам холодной войны".

В РоSSии назвали маловероятным возобновление работы представительства при НАТО
Фото: facebook.com/ValdaiClubRu

Министерство иностранных дел РоSSии считает маловероятным возобновление работы роSSийского представительства при НАТО.

Об этом сказал замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко на экспертном форуме в понедельник, 29 ноября.

"Все так развивается, что мы вряд ли вернемся", – заявил дипломат.

По его словам, это связано с политикой НАТО по сдерживанию "угрозы с Востока"

"Это закладывается в виде военного строительства. Все, что происходит на земле сегодня, подчеркну, осуществляется по кальками холодной войны, все эти оперативные планы очень напоминают то, что мы уже пережили", - сказал Грушко.

Для улучшения отношений с Россией дипломат предложил НАТО возобновить диалог по военной линии, уменьшить активность и военную деятельность в Балтийском и Черноморском регионах и Арктике, отвести районы оперативных учений подальше от границ РоSSии.

Напомним, что в октябре 2021 г. РоSSия решила закрыть представительство при НАТО. Это произошло после того, как генсек НАТО Йенс Столтенберг отозвал аккредитацию восьми сотрудников роSSийского представительства за шпионаж и обязал сократить персонал учреждения до десяти человек.

МИД РФ заявил, что такие жесткие требования делают невозможным работу представительства.

В ответ РоSSия приняла решение прекратить деятельность военной миссии связи НАТО в Москве и информационное бюро НАТО.

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