В РоSSии назвали маловероятным возобновление работы представительства при НАТО

Министерство иностранных дел РоSSии считает маловероятным возобновление работы роSSийского представительства при НАТО.

Об этом сказал замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко на экспертном форуме в понедельник, 29 ноября.

"Все так развивается, что мы вряд ли вернемся", – заявил дипломат.

По его словам, это связано с политикой НАТО по сдерживанию "угрозы с Востока"

"Это закладывается в виде военного строительства. Все, что происходит на земле сегодня, подчеркну, осуществляется по кальками холодной войны, все эти оперативные планы очень напоминают то, что мы уже пережили", - сказал Грушко.

Для улучшения отношений с Россией дипломат предложил НАТО возобновить диалог по военной линии, уменьшить активность и военную деятельность в Балтийском и Черноморском регионах и Арктике, отвести районы оперативных учений подальше от границ РоSSии.

Напомним, что в октябре 2021 г. РоSSия решила закрыть представительство при НАТО. Это произошло после того, как генсек НАТО Йенс Столтенберг отозвал аккредитацию восьми сотрудников роSSийского представительства за шпионаж и обязал сократить персонал учреждения до десяти человек.

МИД РФ заявил, что такие жесткие требования делают невозможным работу представительства.

В ответ РоSSия приняла решение прекратить деятельность военной миссии связи НАТО в Москве и информационное бюро НАТО.