Украинский военный получил ранения на Донбассе

С начала суток зафиксировано шесть обстрелов.

Украинский военный получил ранения на Донбассе
Фото: facebook.com/pressjfo.news

Украинский военный получил ранения в результате боевых действий на Донбассе в понедельник, 29 ноября. Об этом сообщается в вечерней постройке пресс-центра Операции объединенных сил.

"В результате враждебных действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину предоставили домедицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Обстоятельства ранения не указаны.

С начала дня в Донбассе произошло шесть обстрелов, два которых - с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Стреляли в районе Светлодарска, Старогнатовки, Новоалександровки, Станицы Луганской, Новолуганского.

Кроме того, под обстрел из минометов калибра 120 мм попали окрестности села Старый Айдар возле Счастья. Руководство местной общины сообщило, что возможны дальнейшие обстрелы населенных пунктов возле Счастья и попросили местных жителей не выходить на улицу без серьезной необходимости.

Напомним, что в воскресенье потерь и пострадавших среди украинских военных не было.

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