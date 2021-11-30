Вариант вторжения в Украину находится в Москве "на столе", но о принятии окончательного решения не известно – Кулеба

Глава МИД считает, что Владимир Путин хочет давлением расширить свою власть.

Вариант вторжения в Украину находится в Москве "на столе", но о принятии окончательного решения не известно – Кулеба
Голова МЗС Дмитро Кулеба
Фото: mfa.gov.ua

РоSSия рассматривает новое вторжение в Украину как одну из альтернатив. Президент РФ хочет расширить свою власть, распространить влияние на регион и одновременно позиционировать себя как человека, с которым Запад должен говорить о решении проблем.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в интервью Delfi накануне визита в Латвию на встречу министров иностранных дел стран НАТО. Перевод интервью приведен на сайте МИДа.

Безусловно, РоSSия рассматривает вторжение в качестве одной из альтернатив. Нет свидетельств того, что решение о ее реализации уже принято в Москве, но такой вариант находится у них «на столе». Сегодня Украина и ее партнеры работают над тем, чтобы отбить у РоSSии охоту от выбора в пользу вторжения. Этого не добиться уступками, а лишь мощной политикой сдерживания", – считает глава внешнеполитического ведомства.

Кулеба напомнил, что война РоSSии против Украины не прекращается с 2014 года и носит волнообразный характер.

"Я не знаю, будет ли это последняя волна, и россияне в конце концов оттянут силы, или это будет продолжаться годами. Не нужно пытаться угадать, что думает Путин, это бесполезно. Мы работаем над тем, чтобы быть сильными и продолжаем упорно защищать нашу землю и ценности", – отметил министр.

Дмитрий Кулеба добавил, что сейчас украинская армия имеет намного больший опыт и лучше модернизирована, чем в 2014 году. Он подчеркнул, что если у нас не будет другого варианта, кроме как бороться за нашу страну, мы будем бороться.

Напомним, что в СНБО пока не видят угроз широкомасштабного вторжения роSSийских войск в Украину, хотя не исключают изменения ситуации.

На прошлой неделе начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил о том, что РоSSия накопила около 92 000 военных вблизи границ Украины и может готовить наступление на январь-февраль. Кремль традиционно говорит, что перемещение его войск в пределах границ не должно волновать другие страны, а также обвиняет Украину и США в провоцировании.

22 ноября секретарь СНБО Алексей Данилов по итогам визита в Канаду сообщил, что государства-партнеры Украины заверили в помощи в случае нового наступления РоSSии.

Штаты рассматривают в качестве ответной меры новые санкции против РоSSии, включая ее президента Владимира Путина и газопровод "Северный поток-2", на ввод в эксплуатацию которого рассчитывает Кремль.

Президент Украины Владимир Зеленский считает основной целью стягивания войск Россией к границам запугивание. В то же время нельзя исключать сценарий эскалации.

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